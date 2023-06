Apple Vision Pro-Hands-ons: Viel Begeisterung, aber auch Abers

Gestern Abend hat der kalifornische Konzern seine neue und neuartige Virtual- bzw. Augmented-Reality-Brille Vision Pro vorgestellt und hat damit erwartungsgemäß für Aufsehen gesorgt. Die ersten Journalisten vor Ort durften das Headset auch schon ausprobieren. Und das sagen sie.

Apple zeigt im Video, was mit dem Vision Pro-Headset möglich ist

Vision Pro als durchdachtes Design von Apple

Es ist bekannt, dass Apple zwar am liebsten innovativ sein will, wenn man aber nicht das erste Unternehmen am Markt ist, lieber länger wartet, bis ein Produkt perfektioniert wurde. Und das ist sicherlich auch bei der Vision Pro der Fall. Doch kann der Konzern aus Cupertino jene Probleme lösen, die viele, wenn nicht alle anderen Brillen dieser Art plagen? Das wollten auch die ausgewählten Tech-Journalisten wissen, die die Vision Pro ausprobieren durften. Und so viel vorweg: Sie waren weitgehend begeistert, das eine oder andere Aber gab es aber dennoch.Das bekannte Tech-Magazin The Verge durfte natürlich auch Hand bzw. Kopf anlegen. Und Verge-Chef Nilay Patel fragte sich vor allem, warum Apple nicht möchte, dass man Vision Pro "VR-Headset" nennt: "Es sieht aus, fühlt sich an und verhält sich wie ein VR-Headset." Patel beschreibt die Brille in gleich mehreren Aspekten als "beeindruckend", das betrifft die Auflösung wie auch das Video-Passthrough, das erlaubt, "durch" das Headset zu sehen.Er probierte auch diverse Inhalte wie Videos und VR-Demos aus und sein Fazit lautete: "Wurde all dies durch die überragende Vision Pro-Hardware verbessert? Zweifellos. Aber wurde es dadurch überzeugender? Ich weiß es nicht, und ich bin mir nicht sicher, ob ich das nach einer kurzen Zeit mit dem Headset wissen kann. Ich weiß nur, dass sich das Tragen dieses Dings seltsam einsam anfühlte."Ähnliche Fragen stellte sich auch Devindra Hardawar von Engadget. Seine Erfahrungen fasst er in einem Artikel und auch auf Twitter zusammen: "Ich habe gerade eine 30-minütige Vision Pro-Demo hinter mir. Es ist zweifellos die beste VR/Mixed-Reality-Technologie, die ich bisher gesehen habe: 180-Grad-Videos in 8K sahen fantastisch aus, Avatar 2 in 3D fühlte sich an, als wäre ich wieder im Kino, und ein VR-Dinosaurier-Erlebnis ließ meine Haut kribbeln. ABER ..."Hardawar weiter: "Es ist immer noch ein Headset, mit vielen der Komfortprobleme, die ich mit jedem anderen VR-Headset hatte. Man wird nicht vergessen, dass man es aufhat. Alle Erfahrungen sind sehr isolierend, es ist keine echte Möglichkeit, um Filme mit Freunden/Familie zu sehen. Und ich mochte die CG-Facetime-Sachen wirklich nicht. Wenn du deine Mutter anrufst, will sie wahrscheinlich dein echtes Gesicht sehen und nicht ein kaltes, totes Computergesicht."Auch Wired ist beeindruckt von der Technik und auch vom Komfort. Und dennoch: Stundenlanges Tragen kann oder will sich Autorin Lauren Goode nicht vorstellen: "Stundenlanges Tragen des Vision Pro wird die Frage aufwerfen, was es bedeutet, einen Computer zu nutzen, aber auch, was es bedeutet, in der realen Welt zu leben. Meine Stirn fühlte sich kühl an, als ich das Vision Pro nach etwa 30 Minuten abnahm - ein Beweis für das durchdachte Design von Apple. Aber auch mein Gesicht atmete erleichtert auf, so wie es bei anderen Heads-up-Displays der Fall war. Die Luft fühlt sich hier draußen viel realer an."