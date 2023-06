So viel müssen Fehlsichtige drauflegen, um Vision Pro nutzen zu können

Anfang dieser Woche hat Apple sein Vision Pro genanntes Headset vorgestellt . Die VR/AR-Brille macht vieles neu und beeindruckt auch. Die eine oder andere Frage muss Apple aber noch beantworten, darunter zu den optischen Linsen, die Fehlsichtige benötigen und die Zeiss liefern wird.

Zeiss liefert Linsen, doch was kosten diese?

Zusammenfassung Apple stellt Headset Vision Pro vor: beeindruckt, aber Fragen offen.

Kooperation mit Zeiss: optische Linsen für Fehlsichtige.

Preise für Linsen noch unklar, aber 300-600$ pro Paar vermutet.

2017 schon erste Berichte zur Kooperation mit Zeiss.

Kompakte Größe des Headsets macht Nutzung mit Brille unmöglich.

Apples Headset Vision Pro hat bei seiner Vorstellung am Montagabend unserer Zeit viel Aufsehen erregt, auch die ersten Tester waren mehr als angetan. Bei einer rund 30 Minuten langen Demonstration konnten diese erste Hands- bzw. Heads-on-Erfahrungen damit machen.Dabei hatten allerdings Brillenträger Pech, denn ohne Kontaktlinsen konnten Fehlsichtige Vision Pro nicht aufsetzen. Das liegt an der kompakten Größe des Headsets. Im Gegensatz dazu kann man Geräte wie Oculus Quest auch mit Brille nutzen, zumindest dann, wenn diese eine bestimmte Größe nicht übersteigt und ein Abstandshalter eingesetzt wird.Das wird allerdings zur Markteinführung anders bzw. möglich sein. Denn der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino wird zusammen mit dem deutschen Optik-Spezialisten Zeiss optische Linsen anbieten, mit denen auch jene das Headset nutzen können, die ansonsten eine Brille tragen.Die Kooperation mit Zeiss ist auch alles andere als neu, denn bereits 2017 gab es erste Berichte, dass die Kalifornier mit dem Traditionsunternehmen aus Jena zusammenarbeiten. Nun ist klar, worum genau es hier geht. Nicht bekannt ist hingegen, wie viel solche optischen Gläser kosten werden.Ein erster Hinweis kommt von Mark Gurman. Der bei Bloomberg tätige Journalist gilt in Sachen Apple als bestens vernetzt, in diesem Fall zitiert er allerdings keine Quellen, sondern stellt nur eine Vermutung auf: "Ich schätze, dass die Zeiss-Korrekturlinsen für das Vision Pro mindestens 300 bis 600 Dollar pro Paar kosten werden, es sei denn, Apple übernimmt einen Teil der Kosten angesichts des bereits hohen Preises des Headsets selbst."