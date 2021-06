WWDC 2021: Die Ankündigungen von Tag 1 im Überblick

Alles Infos zu iOS 15, iPadOS 15 & watchOS 8

Auch in diesem Jahr findet Apples Entwicklerkonferenz WWDC wieder als reines Online-Event statt. Am ersten Tag standen wie erwartet jede Menge Neuigkeiten rund um iOS, iPadOS, watchOS und natürlich auch macOS im Mittelpunkt.Gezeigt wurde auch eine verbesserte Version von Apple Maps im neuen Design, welches künftig noch mehr Informationen anzeigen soll - vorerst aber noch nicht in Deutschland. Ein großes Safari-Update bringt Tab-Gruppen in den Browser, welcher künftig auch auf dem iPhone und iPad Extensions anbietet.Mit iPadOS 15 kommen nun auch Widgets und die App Library auf das iPad. Die neue Funktion Universal Control macht es möglich, mehrere Apple-Geräte mit einer Tastatur bzw. einem Touchpad zu steuern, wenn diese sich in der Nähe befinden. Auch Dateien können so einfach übertragen werden. Beim Thema Multitasking bessert Apple ebenfalls noch einmal nach und gestaltet die Darstellung im Split-Screen-Modus übersichtlicher und vereinfacht den Umgang mit diesem.