iPadOS 17 mit neuen Sperrbildschirm, Health-App und mehr

iPadOS 17 wird ab Herbst viele neue Funktionen und Apps dazu bekommen, die teils schon vom iPhone bekannt sind, aber bisher nicht auf den Apple-Tablets verfügbar waren. Wir haben uns die Highlights genauer angeschaut.

Sperrbildschirm

Widgets

PDF in Notizen-App

Nachrichten-App und Live-Sticker

FaceTime mit "Anrufbeantworter"

Apple bringt die Health-App auf das iPad

Sonstige Verbesserungen

Start des Updates im Herbst

Zusammenfassung iPad OS 17: Neuer Sperrbildschirm, Widgets, Health-App & mehr.

Live-Aktivitäten, individuelle Anpassungen, Fotofunktionen.

Verbesserte PDF-Nutzung, Live-Sticker, automatische Transkription.

FaceTime: Anrufbeantworter, Reaktionen & mehr.

Health-App, Stage-Manager, Freeform-Zeichentools & Verfolger-Hilfe.

Ab Herbst kostenlos verfügbar.

Beta ab heute für Entwickler & nächsten Monat im öffentlichen Test.

Zum Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC 2023 hat Apple neben iOS 17 auch die zusätzlich für das iPad kommenden Neuerungen vorgestellt. Zu den neuen Funktionen von iPadOS 17 gehört ein neuer, anpassbarer Sperrbildschirm, interaktive Widgets für den Homescreen und die Health-App.Bisher hatte Apple den Sperrbildschirm beim iPad kaum genutzt. Mit iOS 17 starten nun unter anderem Live-Aktivitäten. Damit lassen sich in Echtzeit unter anderem Timer, Reisepläne oder Essenslieferungen anzeigen. Dazu gibt es umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten. Man kann sich ein Hintergrundbild aus der neuen Sperrbildschirm-Galerie für das iPad auswählen, und es, so wie auf dem iPhone, mit Schrift und Farbe individuell anpassen. Außerdem starten neue Fotofunktionen, um Lieblingsbilder auf dem Sperrbildschirm anzeigen zu lassen.Die Widgets haben eine umfangreiche Überarbeitung bekommen. Apple bringt jetzt auch interaktive Widgets auf das iPad. Diese sind sowohl auf dem Homescreen als auch auf dem Sperrbildschirm einsetzbar und bieten so immer auf einen Blick die Informationen, die man für wichtig erachtet. Entwickler werden dafür neue Möglichkeiten bekommen, über eine Schnittstelle den Widgets mehr Funktionen beizubringen.Für den Produktiv-Einsatz hat Apple an der PDF-Nutzung gearbeitet. iOS 17 startet eine verbesserte Erkennung von Eingabefeldern und zum Hinzufügen von Informationen. Weiterhin bekommt die PDF-Bearbeitung mit einem großen Update der Notizen-App weitere Funktionen. In iPadOS 17 werden PDFs zudem endlich in voller Breite angezeigt und können in Echtzeit mit anderen Nutzern bearbeitet werden.Die für iOS 17 neu präsentierten Live-Sticker werden auch in iPadOS starten. Das Gleiche gilt auch für die automatische Transkription von Audionachrichten. In der Nachrichten-App startet Apple für iPad-Nutzer ein ausklappbares Menü, das Zugriff auf die am häufigsten verwendeten iMessage-Apps ermöglicht.FaceTime bekommt eine Art Anrufbeantworter. Wenn ein Teilnehmer einen Anruf nicht annehmen kann, kann man eine Nachricht per Audio oder Video hinterlassen und diese später abrufen. Außerdem werden in FaceTime Reaktionen wie Herzen, Ballons oder Feuerwerk eingeführt.Die Health-App wird nun endlich auch für das iPad starten. Die App bietet alle vom iPhone bekannten Kategorien und Funktionen, mit einem extra für das iPad angepassten Nutzer-Interface.Für iPadOS 17 starten noch viele weitere Neuerungen. Apple ergänzt unter anderem den Stage-Manager mit einer besseren Anpassbarkeit von Position und Größe der Fenster und unterstützt integrierte Kameras in externen Displays. Die App Freeform bekommt neue Zeichentools, und eine Art Verfolger-Hilfe für Boards, die mit anderen geteilt werden, um Änderungen schneller zu entdecken."iPadOS treibt unser vielseitigstes Gerät an und ermöglicht es den Nutzern, so viele Dinge auf dem iPad zu tun, und jetzt mit iPadOS 17 liefern wir ein Erlebnis, das noch persönlicher und leistungsfähiger ist", sagte Craig Federighi, Senior Vice President of Software-Engineering von Apple. "Mit interaktiven Widgets auf dem Sperrbildschirm, Aktualisierungen für PDFs und Notizen sowie Verbesserungen bei Nachrichten und FaceTime gibt iPadOS den Nutzern noch mehr Möglichkeiten, Dinge einfacher und schneller als je zuvor zu erledigen."iPadOS 17 wird wie auch iOS 17 ab Herbst für alle Nutzer starten. Die Beta startet heute für Entwickler sowie im kommenden Monat auch im Rahmen des öffentlichen Testprogramms. Das Update ist wie immer kostenlos.