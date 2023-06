Apple stellt auf dem WWDC 2023 neues MacBook Air mit 15 Zoll vor

Heute hat die Worldwide Developers Conference (WWDC) begonnen und die Entwicklerkonferenz von Apple hatte gleich zu Beginn ein MacBook zu bieten. Genauer gesagt gab es das neue Air in 15 Zoll zu sehen - das ist laut Apple der "dünnste" Laptop dieser Größe der Welt.

Nur 11,5 Millimeter dünn

Datenblatt zum Apple MacBook Air 15 Zoll Display 15,3 Zoll (38,86 cm) Liquid Retina-Display, 500 nits, P3-Farbraum Betriebssystem Apple MacOS Speicher bis zu 2 TB SSD Prozessor Apple M2 8-Kern-CPU Grafikchip Apple M2 10-Kern-GPU Arbeitsspeicher bis zu 24 GB RAM Webcam 1080p FaceTime HD-Kamera Audio 6 Lautsprecher-System, Spatial Audio Verbindungen 2x Thunderbolt 4, Klinke Besonderheiten Touch ID (Fingerabdruck), MagSafe 3, Magic Keyboard Maße + Gewicht 11,5mm Bauhöhe, 1,5 kg Akku bis zu 18 Stunden (Herstellerangabe)

Zusammenfassung WWDC 2023: Neues MacBook Air 15 Zoll mit 11,5 Millimeter Dicke

15,3-Zoll-Display, 500 Nits Helligkeit, 1,5 kg Gewicht

Apple M2-Chip, 8-Kern-CPU, 10-Kern-GPU, bis 24 GB Arbeitsspeicher

Bis 2 Terabyte interner Speicher

Akkulaufzeit bis zu 18 Stunden, Preis ab 1299 Dollar

Apple bietet nun Laptops mit 13, 14, 15 und 16 Zoll an

Apple

Keine Überraschungen. So kann man zumindest den Beginn der WWDC 2023 zusammenfassen: Denn das aufgezeichnete Event bot dieselbe Ästhetik wie in den vergangenen Jahren, so mancher vermisst bereits die kleinen Imperfektionen früherer Bühnen-Live-Events. Ebenfalls nicht überraschend war die Vorstellung eines neuen MacBook Air, das war bereits im Vorfeld mehr als ein Gerücht.Apple hat nun also das MacBook Air 15 gezeigt, dieses ist gerade einmal 11,5 Millimeter dick, das ist laut dem Hersteller aus dem kalifornischen Cupertino der "dünnste 15-Zoll-Laptop der Welt". Das Gerät hat dabei bzw. dennoch zwei USB-C-Thunderbolt-4-Ports, einen MagSafe-Ladeanschluss und einen Kopfhöreranschluss. Das Gewicht des neuen MacBook Air beträgt 1,5 Kilogramm.Der Bildschirm des MacBook Air 15 hat genaugenommen 15,3 Zoll, das Display hat eine maximale Helligkeit von 500 Nits. Das neue MacBook Air mit 15 Zoll gesellt sich zur Ausgabe mit 13 Zoll hinzu, damit bietet Apple nun Laptops mit 13, 14, 15 und 16 Zoll an.Unter der Haube bietet das neue Air erwartungsgemäß einen Apple M2-Chip, das bedeutet eine 8-Kern-CPU sowie 10-Kern-GPU. Lüfter hat das MacBook Air ebenfalls keine, auch das ist keine Überraschung. Die Ausstattung ist natürlich anpassbar, möglich sind bis zu 24 GB an Arbeitsspeicher, intern sind bis zu 2 Terabyte möglich.Natürlich dürfen bei Apple die nicht genauer erläuterten Vergleiche nicht fehlen und sagt Apple, dass das neue Air zwölfmal schneller ist als "frühere" Intel MacBook Air-Modelle. Als Akkulaufzeit gibt Apple einen Wert von "bis zu 18 Stunden" an. Preislich geht der Spaß bei 1299 Dollar los, man kann das neue Air also durchaus als (Apple-)Mittelklasse einordnen.