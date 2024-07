Jan Download & Installation

Offline mit verschiedenen KIs chatten

völlig privat auf Ihrem Computer

ChatGPT und Co. in Jan nutzen

Remote-APIs wie OpenAI (ChatGPT), Mistral und Groq

Jan Alternativen

Mit dem kostenlosen und quelloffenen Jan Download nutzen Sie verschiedene KI-Sprachmodelle ganz ohne aktive Internetverbindung lokal auf Ihrem Computer.Damit stellt Jan eine datenschutzfreundliche Alternative zu populären Online-Chatbots wie ChatGPT dar, da sämtliche Nutzereingaben auf dem eigenen PC verbleiben und nicht an die Entwickler oder KI-Unternehmen übertragen werden. Aktuell ist Jan in der Version 0.5.2 verfügbar.Über die Installationsdatei wird Jan automatisch im Standard-Pro­gramm­ver­zeich­nis des aktuellen Nutzers eingerichtet. Erforderlich ist dafür Windows 10 (nur 64-Bit) oder eine neue Version des Betriebssystems. Die optionale GPU-Beschleunigung setzt eine GPU von Nvidia (Cuda), AMD (Vulcan) oder Intel (Vulcan) voraus. Jan ist außerdem für Mac OS sowie Linux erhältlich.Nach der Installation müssen Sie zunächst ein Sprachmodell (LLM - Large Language Model) herunterladen. Modelle wie Mistral, Llama, Aya oder Gemma werden direkt über die Programmoberfläche angeboten, weitere können Sie über die Plattform Huggingface beziehen.Sobald ein Sprachmodell lokal verfügbar ist, können Sie mit diesem über Jan chatten. Eine Internetverbindung ist dafür dann nicht mehr erforderlich und alle Gespräche und Einstellungen bleibenBeispielsweise können Sie die KI zum Verfassen von Gedichten und anderen Texten nutzen oder sich Wissensfragen zu verschiedenen Themen beantworten lassen. Je nach verwendetem Modell kann die Qualität der Antworten allerdings stark schwanken.Über die Einstellungen passen Sie das Modell noch zusätzlich an. Unter anderem legen Sie einen Anfangs-Prompt fest, der dann das gesamte Gespräch (etwa im Ton oder der Wortwahl) beeinflusst und schränken die Länge der Antworten ein.Alternativ lassen sich auchintegrieren und dann über die Benutzeroberfläche von Jan nutzen. Hierfür ist allerdings die Eingabe eines API-Schlüssels erforderlich.Zu beachten ist außerdem, dass in diesem Fall dann doch Nutzereingaben mit den jeweiligen Anbietern geteilt werden. Zusätzlich kann Jan als lokaler Server mit einer OpenAI-äquivalenten API genutzt werden.Sehr ähnliche Programme gibt es mit LM Studio und GTP4All , mit denen Sie ebenfalls Sprachmodelle vollständig offline nutzen. Benötigen Sie stattdessen nur eine Chat-Software mit Integration von OpenAI, Claude und Co., bietet sich Chatbox als Alternative an.