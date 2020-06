Die wichtigsten Neuheiten von Tag 1 der WWDC 2020 im Überblick

iPhones, iPads, Macs und Co. stark reduziert!

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Am 22. Juni hatte Apple seine Entwicklerkonferenz WWDC zum ersten Mal als reines Online-Event gestartet. Wie erwartet wurden am ersten Tag dennoch eine Reihe Neuigkeiten für sämtliche Betriebssysteme des Konzerns gezeigt. Apple iOS 14 erhält einen neugestalteten Homescreen mit Ordnern und anpassbaren Widgets, zudem gibt es Verbesserungen bei Siri, die nun mehr Antworten liefert. Maps erhält eine Fahrrad-Navigation, zudem kann das iPhone künftig bei geeigneten Fahrzeugen als Autoschlüssel genutzt werden.Bei iPadOS 14 sorgt eine einheitliche Seitenleiste für mehr Übersicht und eine bessere Nutzbarkeit, beim Schreiben mit dem Apple Pencil setzt die neue Funktion "Scribble" Handschrift in Text um, was sogar in Eingabefeldern funktioniert. Die Apple Watch wird mit watchOS 7 hingegen unter anderem um einen Schlaf-Tracker, zusätzliche Zifferblätter und eine Händewasch-Erkennung erweitert.Neuerungen gibt es auch bei Apple MacOS 11 beziehungsweise "Big Sur", welches die Umstellung auf ARM begleitet. Apple zeigte hier beispielsweise ein neues Design und Verbesserungen im Safari-Browser.