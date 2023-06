Vorhang auf für iOS 17: Die Highlights und Veränderungen im Überblick!

Zum Auftakt der WWDC hat Apple den lang ersehnten ersten Blick auf iOS 17 und seine neuen Funktionen gewährt. Einiges davon war bereits vorab durchgesickert, doch es gab auch Überraschungen wie neue Air­Drop-Funktionen, LiveVoicemail, "Kontakt-Poster" und die neuen Sticker.

Allerdings hat sich auch ein Gerücht bestätigt: iOS 17 wird ein verhältnismäßig kleines Update - zumindest was die heute angekündigten Neuerungen angeht. Man kann sie an wenigen Fingern abzählen und es sind eher Kleinigkeiten. Gleichwohl sind die Neuvorstellungen spannend.Eine wichtige Änderung betrifft Siri. iPhone-Nutzer können sich künftig das "Hey" als Start vor dem eigentlichen Sprachbefehl sparen. Statt auf "Hey Siri", wird der Sprachassistent nun auch nur auf "Siri" reagieren. Außerdem wird es eine Reihe Verbesserungen für Nutzer geben, die körperlich eingeschränkt sind.Apple startet für das iPhone mit iOS 17 jetzt auch eine Art "Nightstand-Modus", wie man den bei der Apple Watch kennt. Der neue Modus heißt StandBy . Apple verpasst dem iPhone damit eine spannende neue Option, wenn man das iPhone gerade nicht in der Hand und zum Beispiel zum Aufladen auf dem Dock hat. Dann kann man sich verschiedene Uhr-Designs, Widgets mit diversen Daten und Fotos als eine Art Smart-Display anzeigen lassen.LiveVoicemail ist eine echte Innovation. Apple wird dazu live den Text einer eingesprochenen Voicemail auf dem Sperrbildschirm anzeigen, sodass man erst einmal entscheiden kann, ob es so wichtig ist, dass man die Nachricht gleich beantwortet oder ob man noch schnell den Anruf annehmen will.AirDrop bekommt zwei tolle Erweiterungen: Zum einen wird die Übertragung von großen Datenmengen über eine Internetverbindung fertiggestellt, wenn man sich aus dem gemeinsamen WLAN-Bereich entfernt. Zum anderen startet NameDrop. Damit können Nutzer ausgewählte Kontaktdaten mit anderen teilen, indem sie ihre iPhones einfach in die Nähe bringen.Dass Apple an einer neuen App namens Journal für das iPhone arbeitet, war bereits bekannt Jetzt wurde sie vorgestellt: Nutzer führen mit Journal ein Tagebuch auf dem iPhone, das mithilfe von maschinellem Lernen auch so etwas wie "Tipps" für den Tagebuch-Eintrag anbietet. Dabei schaut die App auf Daten, die an dem Tag gesammelt wurden. Dazu gehören besuchte Orte, Fotos, Musik und Ähnliches.Die neuen Offline-Karten für die Apple Navi-App waren längst überfällig. Apple wird ab iOS 17 die Option anbieten, dass man sich Kartenmaterial vor der Reise herunterladen kann. Das kennt man schon von anderen Anbietern. Wer unterwegs nicht immer die beste Internetverbindung hat, wird die Neuerung zu schätzen wissen.Dazu gibt es noch eine Reihe an neuen Funktionen, die eine schöne Spielerei sind. Dazu gehören die neuen Live-Sticker für Nachrichten. Apple lässt Nutzer jetzt aus Bildern mit wenigen Klicks eigene Sticker kreieren und wie Emojis versenden. Außerdem starten Kontakt-Poster, mit denen man sein Adressbuch ergänzt und sie dann bei einem Anruf angezeigt werden. Apple will zudem die Keyboard-Vorschläge so weit verbessert haben, dass man auch einmal *UCK mit F schreiben kann und die Vorschläge allgemein schneller und präziser werden.Für viele Apple-Nutzer ist die Vorschau auf die kommende iOS-Version das Highlight der WWDC, denn das iPhone gehört zum täglichen Begleiter. Apple wird in Kürze die erste Beta-Version von iOS 17 herausgeben. Zunächst startet sie wie gehabt nur für registrierte Entwickler. Im Juli kommt die erste öffentliche Beta, zu der sich jeder mit einem neueren iPhone (auf dem auch iOS 16 läuft), anmelden kann.Das fertige Update wird dann im September veröffentlicht.