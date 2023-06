MacOS bekommt neue Widgets, Gaming-Modus, Safari-Profile und mehr

Zum Start seiner Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple einen Ausblick auf die kommende Version seines MacOS-Betriebssystems gegeben. Wie schon bei den letzten Updates spricht man bei MacOS 14 Sonoma wenig von internen Neuerungen, dafür gibt es neue GUI-Gimmicks.

Spiele-Modus für den Mac

Safari bekommt Profile

Zusammenfassung Apple stellt auf WWDC MacOS 14 Sonoma vor: GUI-Gimmicks, verbesserte Widgets.

Neuer Spielemodus: Ressourcen-Priorität und verringerte Audio-Latenz.

Videokonferenzen profitieren von Presenter-Overlay-Funktion.

Safari-Updates: Web-Apps wie normale MacOS-Apps, Profile und mehr.

Wer sich von der WWDC-Keynote große Neuerungen bei MacOS erwartete, wird einmal mehr enttäuscht. So zeigte man hier zuerst die neuen Bildschirmschoner, die sich nun auch als Hintergrundbild nutzen lassen. Beides dürfte für die meisten Nutzer kaum eine besondere Rolle spielen.Etwas interessanter dürften da schon die verbesserten Widgets sein. Diese sind nun so konzipiert, dass sie beim Öffnen eines Programmfensters in den Hintergrund treten. Zudem können User, die auch über ein iPhone verfügen, auf die dort genutzten Widgets zugreifen, wenn sich beide Geräte im selben Netzwerk befinden. Die neuen Widgets sind außerdem nicht mehr nur dafür da, den Nutzer zu informieren - sie sind auch interaktiv, wie Apple am Beispiel des Zugriffs auf ein vernetztes Fahrzeug zeigte.Apple stattet sein Betriebssystem nun auch mit einem Spiele-Modus aus, der direkt mit allen Games funktionieren soll. Hier bekommt das Spiel dann die Ressourcen von CPU und GPU mit Priorität zur Verfügung gestellt, sodass es nicht von anderen, parallel laufenden Anwendungen, gebremst werden kann. Weiterhin profitieren Gamer hier von einer verringerten Audio-Latenz für AirPods und die Verdopplung der Bluetooth-Abtastrate bei der Verwendung von Xbox- und PlayStation-Controllern.Videokonferenzen erhalten ebenfalls einige Verbesserungen wie beispielsweise die Presenter-Overlay-Funktion. Diese stellt den Nutzer frei und blendet ihn vor den aktuellen Bildschirminhalten ein. Denn Effekt kennen viele Anwender bereits von Spiele-Streams auf Twitch. Weiterhin können Präsentatoren mit bestimmten Gesten zusätzliche Grafikaktionen wie etwa ein Feuerwerk auslösen.Die neue MacOS-Version bringt außerdem auch Updates für Apples Webbrowser Safari mit. Web-Apps können jetzt mehr wie normale MacOS-Apps funktionieren, mit Unterstützung für Benachrichtigungen und der Möglichkeit, sie an das Dock zu heften. Es gibt Unterstützung für Profile, sodass sich die private und berufliche Nutzung des Browsers am gleichen Gerät trennen lässt. Private Browser-Tabs lassen sich außerdem sperren, bis man wieder mit ihnen arbeiten möchte. Zugangsdaten, die in der Keychain gespeichert sind, können nun auch mit anderen Anwendern, so etwa Familienmitgliedern, geteilt werden.Auf der WWDC stellt Apple den Entwicklern wie auch sonst eine geschlossene Beta-Version zur Verfügung. Eine öffentliche Beta folgt später. Die finale Version von MacOS 14 Sonoma wird dann voraussichtlich im Herbst bereitgestellt.