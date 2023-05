Hype um Diablo 4 gerechtfertigt: Das sagen die ersten Testberichte

Am Freitag öffnet sich Blizzards Höllenpforte und Diablo 4 startet in den Frühzugang. Vorab konnte sich die internationale Presse vom neuesten Teil des Action-Rollenspiels überzeugen. Das Urteil: (nahezu) durchweg positiv. Wir werfen einen Blick auf die ersten Testberichte.

Hinweis: Viele der Kollegen aus der Gaming-Branche konnten Diablo 4 bis zu drei Wochen vorab nahezu uneingeschränkt testen. Wichtige Aspekte, wie das Endgame in Weltstufe 4, der Battle Pass und der In-Game-Shop, bleiben jedoch meist außen vor und könnten im Nachgang für eine Anpassung der Wertungen sorgen.

Diablo 4 im Test: Die ersten Wertungen internationaler Journalisten

Zusammenfassung Tests zu Diablo 4 nahezu durchweg positiv

Metacritic & Opencritic: Fast 90er-Wertung

Story, Dungeons & Levelerfahrung überzeugen

Technische Aspekte: wenige Bugs & Glitches

Presse: "beeindruckend", "atemberaubend"

Endgame & Progressionsdesign "nahezu perfekt"

Technische Probleme könnten Start schmälern

Allem Anschein nach wird Diablo 4 seinem Hype gerecht. Auf den Plattformen Metacritic und Opencritic zeigen sich die ersten deutschen und internationalen Reviews, die den am 2. Juni (Frühstart) bzw. 6. Juni erscheinenden Hack-and-Slay-Titel nah an eine durchaus beeindruckende 90er-Wertung bringen. Dabei überzeugen die Tester nicht nur die Story, Dungeons und die allgemeine Levelerfahrung, sondern auch die technischen Aspekte des Spiels.Im Gegensatz zu anderen Blockbustern in diesem Jahr, etwa Star Wars Jedi: Survivor, The Last of Us Part 1 (PC), Redfall oder Hogwarts Legacy , scheint sich Diablo 4 in Hinsicht auf die Performance kaum Fehler zu erlauben. Bugs, Glitches und Ruckler traten nur wenige auf. Allerdings bleibt der offizielle Spielstart und der mögliche Serveransturm mit seinen Auswirkungen abzuwarten. Doch schauen wir direkt auf die Erfahrungen der Presselandschaft."Auch ich war in den zwei Wochen der Testphase kaum vom Computer zu eisen. So viel Story, so viel Atmosphäre und so brechend gutes Gameplay hatte noch kein Diablo zuvor. Für mich löst es in dieser Beziehung endgültig den zweiten Teil ab: An Diablo 4 wird sich auf Jahre hinaus jedes andere Action-Rollenspiel messen lassen müssen." ( Review lesen "Diablo 4 ist ein teuflischer Angriff auf die Sinne. Scharfe Verfeinerungen an Kampf, Ausrüstung und Beutesystem machen dieses Spiel zu einem der besten Action-RPGs seit Jahren, und die ausdrucksstarke offene Welt zeigt, dass Blizzard immer noch Raum hat, um das Kernkonzept von Diablo zu erweitern." ( Review lesen "Es stellt einen maßvollen Ansatz dar, um die vielen Elemente aus den Vorgängern zu einem System zu kombinieren, das sich wie der neue Standard für Action-Rollenspiele anfühlt. Gepaart mit einem neuen Maßstab für das Geschichtenerzählen in der Reihe und einer soliden erzählerischen Grundlage für alle potenziellen neuen Abenteuer ist es einfach zu sehen, dass Diablo IV etwas ist, das ich noch lange Zeit regelmäßig besuchen werde." ( Review lesen "Diablo 4 ist eine atemberaubende Fortsetzung mit einem nahezu perfekten Endgame- und Progressionsdesign, das es absolut unerträglich macht, es aus der Hand zu legen. Die Geschichte ist eine große Enttäuschung, auch wenn sie eine deutliche Verbesserung gegenüber Diablo 3 darstellt, und es gibt einige ärgerliche Bugs, die ausgemerzt werden müssen, aber die Kämpfe, das Beutespiel und die Anblicke und Geräusche dieser Welt sind beeindruckend genug, um diese rauen Kanten zu glätten." ( Review lesen "Meine Eindrücke sind durchweg positiv, von der Karte über das Gameplay bis hin zu den neuen Systemen und sogar der Story, die ich nicht erwartet hatte. Blizzard scheint wirklich alles richtig gemacht zu haben, und ich würde sagen, dass es zum Start nur dann schlecht ankommen wird, wenn technische Probleme den Spielern die Möglichkeit zum Spielen nehmen. Aber wenn es erst einmal ins Rollen gekommen ist? Ja, ich denke, du wirst Diablo 4 mögen." ( Review lesen