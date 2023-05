Blizzard ist sich sicher, dass der Diablo 4-Launch glatt laufen wird

In knapp drei Wochen startet mit Diablo 4 eines der meist erwarteten Spiele dieses Jahres. Denn das Blizzard-Action-Rollenspiel hat eine zahlreiche und fanatische Anhängerschaft, diese wartet auch schon mehr als ein Jahrzehnt auf Teil 4 - und soll nicht enttäuscht werden.

Diablo 3 und Error 37

Diablo 3 ist bereits 2012 erschienen und das bedeutet, dass Blizzard elf Jahre für die Arbeit an der Fortsetzung gebraucht hat. Die Erwartungen sind entsprechend groß, auch weil der Entwickler sich auf die düsteren Wurzeln der Reihe besinnt - Teil 3 war vielen Fans zu bunt. Und die Eindrücke von den Betaphasen sind auch bestens, auch was die technische Infrastruktur betrifft. Denn bei den jüngsten Server-Stresstests hielten diese dem Ansturm einer offenen Beta stand, es gab keine signifikanten Wartezeiten oder Server-Aussetzer.Die Nervosität der ungeduldigen Diablo-Fans ist aber dennoch groß, denn Spieler von MMOs und anderer ständig mit dem Internet verbundener Games kennen das ungeschriebene Gesetz, dass man an den ersten Launch- und Patch-Tagen am besten nicht spielen sollte. So mancher wird sich auch an den Start von Diablo 3 und den gefürchteten "Error 37" erinnern.Derartiges soll sich aber nicht wiederholen, verspricht Blizzard und meint, dass man "sehr zuversichtlich" sei, einen stabilen und glatt laufenden Launch hinlegen zu können. Gegenüber Eurogamer sagte Associate Game Director Joe Piepiora, dass man auf Basis der Pre-Launch-Erfahrungen zuversichtlich sei: "Jede dieser Betas hat unser Verständnis für unsere eigenen technischen Kapazitäten und für das, was wir machen müssen, um die Einführung reibungsloser zu gestalten, grundlegend verbessert."Blizzard habe auch zahlreiche interne Tests gemacht, aber natürlich liefern offene Betas die wertvollsten Daten: "Wenn man Leute hat, die über verschiedene Provider und verschiedene Server auf der ganzen Welt kommen, erhält man so viel mehr Daten", so Piepiora. "Und bei jedem von ihnen haben wir viele kleine Dinge gefunden, die passieren, wie z. B. dies passiert bei Clan-Einladungen, dies passiert, wenn man einer Party auf eine bestimmte Art und Weise beitritt - viele kleine Dinge wie diese."Dabei versichert er, dass die Betas vor dem Launch keine "Marketing-Betas" waren, die im Wesentlichen nur so etwas wie Demos sind, um mehr Leute zum Kaufen des Spiels zu bringen: "Alles drehte sich darum, dass wir Daten brauchten, um sicherzustellen, dass der Start reibungslos verläuft. Genau das ist der Zweck der Betas, die wir durchgeführt haben."