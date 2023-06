Whoopi Goldberg ist sauer, weil sie auf Apple Diablo 4 nicht spielen kann

Seit Anfang dieser Woche ist Diablo 4 für alle erhältlich. Alle? Nicht alle. Denn diese Aussage gilt für jene, die einen PC, eine PlayStation oder Xbox haben. Mac-User müssen indes auf den höllischen Ausflug verzichten. Dazu zählt Schauspielerin Whoopi Goldberg - und sie ist sauer.

"Ihr wisst, wie sehr ich Diablo liebe"

Whoopi Goldberg ist bereits 67 Jahre alt, aber das hindert die Schauspielerin und Komikerin nicht daran, am Computer zu spielen. Dabei greift die gebürtige New Yorkerin aber nicht etwa zu Gelegenheitsspielen, sondern nennt Diablo als ihr Lieblingsspiel.Auch sie hat sich sehr auf den vierten Teil des Action-Rollenspiels gefreut und hat eigenen Angaben nach das Spiel auch vorbestellt. In einem Video auf Instagram berichtet Goldberg nun einigermaßen aufgebracht, ja sogar stinksauer, dass sie das Diablo 4 nicht spielen kann - weil es keine Mac-Version gibt (via PCGamesN )."Ich weiß, dass in der Welt viele schreckliche Dinge passieren, aber das, was ich euch jetzt erzähle, steht in keinem Verhältnis dazu. Hier beschwere ich mich über mein Lieblingsspiel - Diablo - das von Apple entfernt wurde." Sie erklärt, dass sie schon immer Macs genutzt hat und "schockiert" war, als sie erfahren hat, dass der neueste Teil nicht aus Apple läuft - aber wegen des Spiels auch nicht vorhat, das System zu wechseln."Blizzard Entertainment - hier ist Whoopi, und ihr wisst, wie sehr ich Diablo liebe. Ich möchte, dass ihr denjenigen von uns, die ihre Apples zum Spielen benutzen, erlaubt, auf dem Apple zu spielen. Nehmt Diablo 4 und lasst es uns spielen und eine tolle Zeit haben", sagt die Schauspielerin weiter.Trotz ihres mittlerweile ikonischen Grinsers ist Whoopi nicht wirklich entspannt, weil sie Diablo 4 nicht spielen kann. Denn im Verlauf des Videos wird sie immer lauter: "Ich habe dafür bezahlt, ich habe mich darauf gefreut, ich habe damit gespielt, und ich sage euch, das hat mich wirklich angepisst!"Auch bei Blizzard hat man diesen Aufruf natürlich mitbekommen: Rod Fergusson, General Manager bei Diablo, schrieb auf Twitter : "Ich hatte 'Whoopi Goldberg schreit mich auf Instagram an' nicht auf meiner #Diablo4-Launch-Bingokarte stehen."