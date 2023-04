Diablo 4: Diese Anforderungen muss euer Gaming-PC erfüllen

Im Vorfeld des Release kündigt Blizzard die offiziellen Systemanforderungen für Diablo 4 an. Diese gelten sowohl für die anstehende Open-Beta (Server Slam) im Mai als auch für die finale Version des "Hack-and-Slay" Action-Rollenspiels, das Anfang Juni erscheinen soll.

Mindestsystemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit) Version 1909 oder neuer

Prozessor: Intel Core i5-2500K oder AMD FX-8350

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD Radeon R9 280

DirectX: Version 12

Festplatte: SSD mit 90 GB verfügbarem Speicherplatz

Internet: Breitbandanschluss

Mittlere Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit) Version 1909 oder neuer

Prozessor: Intel Core i5-4670K oder AMD Ryzen 1300X

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 470

DirectX: Version 12

Festplatte: SSD mit 90 GB verfügbarem Speicherplatz

Internet: Breitbandanschluss

Hohe Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit) Version 1909 oder neuer

Prozessor: Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 2700X

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Version 12

Festplatte: SSD mit 90 GB verfügbarem Speicherplatz

Internet: Breitbandanschluss

Ultra-Systemanforderungen (4K)

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit) Version 1909 oder neuer

Prozessor: Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 2700X

Arbeitsspeicher: 32 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX 40 Series für volle Unterstützung von DLSS3 oder AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Version 12

Festplatte: SSD mit 90 GB verfügbarem Speicherplatz

Internet: Breitbandanschluss

Während Besitzer der Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) den Vorteil genießen, sich zu Hardwareanforderungen keine Gedanken machen zu müssen, können sich PC-Spieler nun bereits im Vorfeld ein Bild verschaffen, ob und in welcher Qualitätsstufe Diablo 4 auf ihrem aktuellen Gaming-System laufen wird. Die Mindestanforderungen zeigen sich vergleichsweise human. Lediglich Windows-PCs mit HDD-Festplatten, Zweikernprozessoren und integrierten Grafikkarten könnten laut Blizzard ins Straucheln kommen.Zeitgemäße Gaming-PCs der Mittelklasse sollten Diablo 4 voraussichtlich problemlos mit hohen Details in einer klassischen Full-HD-Auflösung (1080p) flüssig mit bis zu 60 FPS darstellen können. Intel Core i5 / i7 bzw. AMD Ryzen 2000 / 3000-Prozessoren sowie 16 GB RAM und Grafikkarten im Leistungsbereich der Nvidia GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5700 XT dürften den Entwicklern zufolge ausreichen.Lediglich die Ultra-Systemanforderungen für "überragende Grafikeinstellungen" in einer 4K-Auflösung lassen aufhorchen. Für diese schreibt Blizzard mindestens 32 GB Arbeitsspeicher und eine GPU der Leistungsklasse Nvidia GeForce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800 XT aus. Besser noch ein neueres Modell aus der Nvidia GeForce RTX 40 Series, um die Vorteile von DLSS3 (Upscaling) mitzunehmen.