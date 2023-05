Vampir-Shooter Redfall: Phil Spencer entschuldigt sich für Debakel

Redfall sollte einer der Hits von Microsoft werden und die Redmonder hatten auch große Hoffnungen, dass das gelingen kann. Schließlich hieß der Entwickler Arkane Studios. Doch das Spiel ist ein regelrechtes Debakel und nun musste sich der Xbox-Chef öffentlich entschuldigen.

Der französische Entwickler Arkane Studios gehört zu den renommiertesten der Branche und war in Vergangenheit für Titel wie Dishonored, Prey und Deathloop verantwortlich. Der Open-World-basierte Koop-Shooter Redfall, der in der fiktiven und von Vampiren heimgesuchten gleichnamigen Stadt spielt, kann an die Qualität der früheren Arkane-Spiele allerdings nicht anschließen, ganz im Gegenteil.Redfall hat auf Metacritic eine Kritiker-Durchschnittswertung von 57 Punkten (von 100), Nutzer straften das Spiel sogar mit einem Score von 1,9 ab (von zehn maximal möglichen Punkten). Dabei muss man anmerken, dass man auf solchen Seiten wie Metacritic stets vorsichtig sein muss, weil es - aus unterschiedlichen Gründen - manchmal zum sogenannten Review Bombing kommt. In diesem Fall wird aber tatsächlich die Qualität des Spiels abgestraft.Das alles rief nun auch den Xbox-Chef auf den Plan und Phil Spencer musste zu Kreuze kriechen. Der oberste Gamer in Redmond war im Videocast Kinda Funny Games zu Gast und sprach dort in ziemlich klaren Worten über Redfall: "Es gibt nichts Schwierigeres für mich, als die Xbox-Community zu enttäuschen", sagte Spencer. "Wenn ich sehe, wie die Community das Vertrauen verliert und enttäuscht ist, bin ich enttäuscht. Ich bin über mich selbst verärgert. Wir werden unseren Prozess überdenken."Laut Spencer werde Arkane an dem Spiel intensiv weiterarbeiten, um die Kritik anzusprechen. Er will aber Studios nicht das Risiko verbieten: "Die Resonanz der Kritik war nicht das, was wir wollten, aber ich werde mich nicht gegen kreative Ambitionen stellen."