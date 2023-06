Blizzard verrät, was die bisher populärste Klasse von Diablo 4 ist

Das Blizzard-Actionrollenspiel Diablo 4 ist seit einer Woche (als Vorab-Launch) erhältlich, seit Dienstag ist der Hit für alle spielbar. Und es ist natürlich der erwartete Erfolg. Das hat auch Blizzard bestätigt, der Entwickler gab nun bekannt, was die bisher beliebteste Klasse ist.

Am 6. Juni haben sich die Höllenpforten für alle Spieler geöffnet und auf diese Reise können sie in Form von insgesamt fünf Klassen gehen: Barbar, Zauber, Totenbeschwörer, Druide oder Jäger (Rogue). Seit dem Start von Diablo 4 gibt es natürlich viele Diskussionen zu Vor- und Nachteilen dieser Klassen, dazu kommen etliche Guides und Builds - das macht schließlich auch den Reiz des Spiels aus.Nun hat Rod Fergusson, der General Manager von Diablo 4 verraten, welche Klasse die bei den Spielern bisher populärste ist: "Ich habe nicht um Erlaubnis gebeten, dies mitzuteilen, aber ich dachte, es würde euch vielleicht interessieren, dass im Moment die meistgespielte Klasse in Diablo 4 der Zauberer bzw. die Zauberin ist! Aber das habt ihr nicht von mir gehört. Für den Fall, dass jemand aus der PR- oder Marketingabteilung fragt ..."Dies bedeutet, dass die magische Fernkampfklasse die bisher bevorzugte ist. Konkrete Angaben zur Verteilung machte Fergusson nicht. Dass die Wahl der meisten Spieler auf den Zauberer fiel, überrascht etwas. Denn normalerweise ist der Totenbeschwörer die beliebteste Klasse in Diablo-Spielen, zumindest auf Basis von Erfahrungen früherer Teile.Das ist zwar grundsätzlich richtig, allerdings wurde der Necromancer in Diablo 4 auch stark abgeschwächt. Das bedeutet, dass dieser zwar nach wie vor in Bezug auf den Spielspaß weit vorne liegt, allerdings genießt er in der Community derzeit wegen zahlreicher Nerfs nicht unbedingt den besten Ruf.Der Zauberer bzw. die Zauberin haben übrigens schon in den Betas große Popularität genossen. Rein gefühlt greifen viele Profis, vor allem diejenigen, die auf der Jagd nach Rekorden sind, hingegen zum Barbaren.