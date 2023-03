The Last of Us: PC-Portierung ist offenbar eine einzige Katastrophe

Das PlayStation-exklusive Sony-Spiel The Last of Us Part 1 ist mit Spannung als PC-Portierung erwartet worden. Denn nicht jeder hat eine Konsole zu Hause, der wissen wollte, wie sich die Vorlage der Hit-TV-Serie von HBO spielt. Doch wirklich spielen kann man die PC-Version nicht.

Steam-Reviews sind "größtenteils negativ"

bisher nicht

Zusammenfassung Story von The Last of Us begeistert Millionen Menschen.

PC-Version leidet an Problemen wie Ruckeln und Abstürze.

Grund: vorbereitende Prozesse, die zu Performance-Einbrüchen führen.

Entwickler Naughty Dog und Iron Galaxy äußern sich noch nicht, Patch angekündigt.

Sony

Die Story von Ellie und Joel und ihre düsteren Abenteuer in einer postapokalyptischen Welt hat auf dem US-Kabelsender HBO und bei uns Sky Millionen Menschen begeistert. Das hat natürlich das Interesse an der Vorlage explodieren lassen und da kam die PC-Version des ersten Teiles genau zum richtigen Zeitpunkt.Doch viele PC-Spieler, die die Pilz-Apokalypse an der eigenen virtuellen Haut erleben wollen, haben sich die vor Kurzem erschienene Version gekauft - und bereuen das aktuell. Denn das Spiel, das eigentlich nur moderate Systemvoraussetzungen hat, leidet an einer ganzen Reihe an Problemen, darunter Ruckeln, Framerate-Inkonsistenzen und auch häufige Abstürze.Auf Steam wird das Spiel mit "größtenteils negativen" Kritiken abgestraft, kaum ein Gamer hat ein positives Wort zu verlieren. Das Problem ist auch schnell zusammengefasst: Shader. Das ist ein in letzter Zeit immer häufiger auftretendes Problem und hängt damit zusammen, dass die Grafikkarte vor dem Spielen einige vorbereitende Prozesse durchführen muss. Das ist für das Rendern der Spielwelt erforderlich, und zwar für jede Szene.Wie PC Gamer erläutert, können Entwickler Shader auch vorkompilieren, doch das ist keine gängige Praxis. Bei The Last of US können Spieler gleich loslegen, die Shader werden im Hintergrund bearbeitet. Zwar werden Nutzer gewarnt, dass dies zu Problemen mit der Leistung führen kann - und das ist tatsächlich auch oft der Fall, auch auf Rechnern mit modernster Hardware.Wenn das Kompilieren der Shader nicht fertig ist, kommt es zu signifikanten Performance-Einbrüchen und Abstürzen. Auf Steam beschweren sich die meisten Nutzer, dass das Spiel im Wesentlichen unspielbar ist, weil man im besten Fall immer wieder warten muss, bis die jeweiligen Shader fertig sind. Original-Entwickler Naughty Dog und das für die Portierung mitverantwortliche Studio Iron Galaxy haben sich zu den Problemenbereits geäußert und einen Patch angekündigt ).