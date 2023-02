Hogwarts Legacy: PC-Spieler kämpfen mit FPS-Einbrüchen & Abstürzen

Der Early Access von Hogwarts Legacy verläuft für PC-Spieler auf Steam alles andere als rosig. Immer mehr Meldungen erreichen Reddit, Twitter und Co., die von teilweise starken Grafikproblemen sprechen. Nutzer kämpfen mit FPS-Einbrüchen, Abstürzen und Stuttering.

Lösungsansätze und Hoffnung auf Updates

Zusammenfassung Early-Access von Hogwarts Legacy verläuft für PC-Spieler schlecht.

Betroffen sind v.a. Besitzer von Nvidia-Grafikkarten.

Hoffnung auf Day-One-Patch & Nvidia Game-Ready-Treiber.

Weniger Probleme auf Xbox Series X und PS5.

Kein Spiel ist derzeit so gefragt wie Hogwarts Legacy. Besitzer der Digital Deluxe Edition erhielten bereits am 7. Februar Zugang zur bekannten Zauberschule aus dem Harry Potter-Universum. Der offizielle PC-Release steht hingegen erst am heutigen 10. Februar um 19 Uhr an. Doch damit ist die Arbeit der Entwickler von Avalanche Software noch nicht getan, denn auf dem Windows-PC scheint das Rollenspiel mit gravierenden Problemen zu kämpfen.In den sozialen Netzwerken berichten immer mehr Steam-Spieler von massiven Einbrüchen der Framerate, selbst auf potenten Systemen und trotz der Deaktivierung des meist zu leistungshungrigen Raytracings. Hinzu kommt ein temporäres Stuttering (Stottern), wie es im oben eingebetteten Twitter-Video gut zu erkennen ist. Abseits davon ist von Abstürzen (Crash to Desktop, CTD) zu hören und das bereits in den ersten Ladebildschirmen.Auf Reddit versucht man sich derzeit selbst zu helfen. Vorrangig scheinen Besitzer von Nvidia-Grafikkarten betroffen zu sein. Besserung soll unter anderem eintreten, wenn die in Hogwarts Legacy veraltete Deep Learning Super Sampling-Technologie (DLSS) von Nvidia manuell auf DLSS 2.5.1 aktualisiert wird. Weiterhin kann es helfen, Nvidias Low-Latency-Einstellung (Reflex) im Spiel mit der Option "Boost" zu versehen oder gar trotz Nvidia-GPU zu AMDs Upscaling-Technik FidelityFX Super Resolution (FSR) zu wechseln.Während die Lösungsansätze allerdings nur geringfügige Verbesserungen mit sich bringen, hofft die Community auf einen weiteren Day-One-Patch, der im Verlauf des Tages oder Wochenendes erscheinen könnte. Zusätzlich ist die Veröffentlichung eines Nvidia Game-Ready-Treibers denkbar, der sich speziell auf die Optimierungen für Hogwarts Legacy konzentriert. Bis dahin müssen sich PC-Spieler gedulden, während das Rollenspiel auf der Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) deutlich weniger Probleme verursachen soll.