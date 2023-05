Diablo 4 Server Slam: So kann man die Download-Größe halbieren

Morgen kann Diablo 4 zum letzten Mal vorab ausprobiert werden, denn Blizzard hat vor einigen Wochen überraschend eine weitere öffentliche Beta namens Server Slam angekündigt. Diese startet morgen Abend und dauert bis Sonntag. Ab sofort kann man den Preload durchführen.

Server Slam dauert 48 Stunden

Keine "hochauflösenden Inhalte"

Zusammenfassung Morgen startet der Server Slam von Diablo 4, dauert 48 Std.

Preload-Dateien sind ab sofort herunterladbar, allerdings 80 GB groß.

Server Slam endet am Sonntag um 21 Uhr, offizieller Start am 6. Juni.

Mit Server Slam will Blizzard die Infrastruktur auf die Probe stellen.

Morgen um 21 Uhr werden Fans des beliebten Action-Rollenspiels von Blizzard noch einmal die Gelegenheit bekommen, Diablo 4 auszuprobieren. Der sogenannte Server Slam soll die technische Infrastruktur noch einmal auf die Probe stellen, Blizzard will sich auf den Start des Spiels vorbereiten, denn zum offiziellen Start des Spiels am 6. Juni werden sicherlich die Massen die Server regelrecht stürmen.Der Server Slam dauert exakt 48 Stunden, denn am Sonntag ist um 21 Uhr wieder Schluss. Das Spiel kann in dieser Form auf allen Plattformen ausprobiert werden, also PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S und Xbox One.Die für das Spiel erforderlichen Dateien können auch schon heruntergeladen werden. Das sollte man auch schon durchführen, denn mit etwa 80 Gigabyte ist der Download auch alles andere als klein. Auf dem PC können Spieler die Größe allerdings signifikant reduzieren (via GameStar ), und zwar mit nur einem Mausklick.Denn bei der Installation der Preload-Dateien öffnet sich ein Fenster, in dem man den Download bestätigen muss. Ganz oben ist der Punkt "Spielinhalte" zu finden, rechts davon kann "Installation modifizieren" angeklickt werden. Dort sollte man das Häkchen bei "Hochauflösende Inhalte" herausnehmen. Das reduziert die Größe des Downloads signifikant, und zwar auf knapp 44 Gigabyte.Das hat natürlich seinen "Preis", allerdings wird es wohl viele geben, die bereit sind, diesen zu zahlen. Denn "hochauflösende Inhalte" werden nur bei 4K-Auflösung oder bei Ultra-Grafikeinstellungen benötigt.