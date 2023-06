Diablo 4: So lange brauchte erster Spieler, um Level 100 zu erreichen

In der Nacht auf vergangenen Freitag hat Blizzard die Vorabphase von Diablo 4 gestartet und das haben erwartungsgemäß auch viele genutzt. Dabei wollten die einen einfach ihre Neugierde schnell befriedigen, andere wiederum waren nach einem Rekord aus: Level 100.

Nicht ganz "legaler" Exploit

Das Action-Rollenspiel, das morgen offiziell bzw. für alle startet, besitzt eine Maximalstufe und diese beträgt wie bereits erwähnt 100. Danach ist das Spiel zwar noch lange nicht aus, dennoch ist das der vielleicht wichtigste Meilenstein des Spiels. Nun ist auch klar, wie lange man dafür in etwa benötigt und wer diese Aufgabe als Erster geschafft hat.Wie PCGamesN berichtet, nennt sich der erste bekannte Level-100-Spieler Rob2628, der Streamer hat seinen Weg dahin auch live ins Netz übertragen. Konkret benötigte er dafür drei Tage, in Spielstunden waren es rund 54. Allerdings hatte er dabei tatkräftige Unterstützung anderer, dies zeigt auch, wie wichtig das Spielen in einer Gruppe in Diablo 4 ist.Das Rennen um den ersten Platz (in der Nicht-Hardcore-Disziplin) war erwartungsgemäß knapp, denn dem zweitplatzierten öffentlich gelisteten Spieler war Rob2628 ein Level voraus, die Plätze 3 und 4 lagen zwei Stufen zurück. Allerdings muss man hier anmerken, dass die hinteren Stufen in Diablo 4 mehr oder weniger exponentiell sind. So wird geschätzt, dass man für die letzten zehn Level genauso lange benötigt wie von eins auf Stufe 90.Ganz ohne Kontroverse ist der Rekord von Rob2628 allerdings auch nicht, denn der Streamer setzte auf einen Gruppen-basierten Exploit. Denn über einen Trick, bei dem ein Mitglied die Gruppe verlässt, kann man einen Dungeon resetten. Auf diese Weise konnte Robs Gruppe die "Champion's Demise"-Instanz immer wieder resetten, um danach Elite-Mobs in hoher Anzahl und Frequenz zu erledigen. Mit normalem Spielen hatte das natürlich nichts zu tun, darum geht es bei solchen Rekorden ohnehin selten. Sein Charakter war dabei übrigens ein Barbar.