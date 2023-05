Diablo 4: Live-Action-Trailer stimmt auf die Veröffentlichung ein

Anfang Juni erscheint mit Diablo 4 eines der meist erwarteten Spiele des Jahres. Da somit weder einer noch zwei Launch-Trailer ausreichen, zeigt Blizzard jetzt in einem dritten Video, wie Diablo als Serie à la The Witcher oder Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht aussehen könnte.Blizzard rührt auch weiterhin kräftig die Werbetrommel für Diablo 4, obwohl das Spiel eigentlich kaum noch mehr Hype nötig hätte: Nach einem Launch-Trailer mit Gameplay-Szenen und einer gigantischen Schlacht in einem äußerst gelungenen Rendervideo wurde inzwischen noch ein dritter Veröffentlichungstrailer freigegeben, der zeigt, wie die Welt von Diablo mit echten Schauspielern (und Spezialeffekten) aussieht.In dem rund eine Minute langen Live-Action-Video sind verschiedene Einwohner Sankuarios zu sehen, die angesichts einer höllischen Bedrohung verzweifelt um Hilfe rufen - und von den Helden erhört werden, in deren Rollen die Spieler schließlich schlüpfen dürfen, wenn Diablo 4 am 6. Juni 2023 erscheint. Weiterhin gilt außerdem: Vorbesteller der Ultimate Edition erhalten vier Tage früheren Zugang.