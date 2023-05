Diablo 4: Blizzard hat Ärger durch angeblich inszenierte Live-Fragerunde

Blizzard wird vorgeworfen, eine vor Kurzem als Live-Session angesetzte Frage- und Antwortrunde zu Diablo 4 inszeniert zu haben. Damit wollte das Unternehmen wohl die Fragen über Serverkapazitäten und Probleme im Vorfeld des Starts des gehypten Action-Rollenspiels kontrollieren.

Ein Verdacht bleibt

Dieser Vorwurf stammt von dem Twitch-Streamer Quin69, der sich sicher ist, das Blizzard extra für dieses Event eine Vielzahl an gefälschten Accounts erstellt hat. Über diese Accounts wurden dann nur eher harmlose Fragen gestellt und es war wie bei einem Spiel, in dem sich die Fake-Accounts und Blizzard "sanfte" Bälle hin- und herwerfen.Laut der Recherche des Streamers waren viele Konten, die sich letztendlich in der Q&A-Runde beteiligten, alle erst kürzlich erstellt wurden. Quin69 hat daher den Verdacht geäußert, dass Blizzard den Diablo 4 Question and Answer (Q&A)-Stream inszeniert hat, um eine gute Werbewirkung zu erzielen und jederzeit nur das über den Stream zuschicken, was sie auch bereit sind zu beantworten.Auch die angeblich von Reddit und Twitter stammenden Fragen ließen sich nicht verdachtsfrei unabhängigen Nutzern zuordnen. Seit dem Stream diskutieren nun die Diablo-Fans, was da los gewesen ist und warum man den Eindruck bekommt, an der Nase herumgeführt zu werden.Die Anschuldigungen haben dazu geführt, dass sich die Fans getäuscht fühlten, da sie glaubten, einer offenen und transparenten Fragerunde beizuwohnen.Laut dem Online-Magazin Neowin ist die Diskussion rund um das Q&A-Event nachvollziehbar, doch schwierig zu überprüfen. "Die Situation wirft Bedenken hinsichtlich der Transparenz und Integrität der Spieleindustrie auf, da Fans zunehmend nach authentischen Interaktionen mit den Entwicklern suchen. Anschuldigungen, dass Q&A-Sessions inszeniert wurden, können das Vertrauen zwischen Entwicklern und ihrer Community beschädigen und die Glaubwürdigkeit zukünftiger Interaktionen untergraben", schreibt Neowin.Der Druck auf Blizzard betreffend des bevorstehenden Launches von Diablo 4 am 6. Juni 2023 wächst. Der Q&A-Stream warf nur noch mehr Fragen auf, als beantwortet wurden.