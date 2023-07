Bing Chat Enterprise: Microsoft bringt die KI auf Unternehmensniveau

Microsoft wird Bing Chat als "sichere Unternehmenslösung" anbieten. Bing Chat Enterprise startet für erste Nutzer von Microsoft 365 Business und ist ohne weitere Kosten verfügbar. Die Vorschau kann ab sofort ausprobiert werden.

Inspire im Zeichen der KI

Niemand hat Zugriff auf Daten

Microsoft stellt KI-Unternehmenslösung "Bing Chat Enterprise" vor

Zusammenfassung Microsoft bietet "Bing Chat Enterprise" als sichere Unternehmenslösung an.

KI in Unternehmen ist aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen heikel.

Chats werden nicht gespeichert und nicht zum Training der KIs verwendet.

Microsoft hat keinen Zugriff auf die Daten.

Bing Chat Enterprise ist in Microsoft 365-Paketen ohne Kosten enthalten.

Eigenständiges Abonnement für fünf US-Dollar pro Nutzer/Monat geplant.

Zum Auftakt der diesjährigen Microsoft Partner-Konferenz MS Inspire hat Microsoft eine ganze Reihe spannender Ankündigungen gemacht - und viele von ihnen standen ganz im Zeichen der KI.KI-Modelle sind jedoch im Unternehmenseinsatz aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen heikel - genau dort wird das neue Angebot von Bing Chat Enterprise ansetzen. Anders als die Endverbraucher-Variante wird Bing Chat Enterprise quasi die Firmen-eigene Chatbot-Version - mit den gleichen Fähigkeiten, nur "eingesperrt" im Firmennetzwerk.Wenn Business-Anwender auf den Dienst zugreifen, werden ihre Chat-Daten nicht gespeichert und die Daten werden nicht zum weiteren Training von KI-Modellen verwendet. "Microsoft hat keinen Zugriff auf die Daten, was bedeutet, dass niemand Ihre Daten einsehen kann", sagt das Unternehmen und fügt hinzu, dass der Dienst "kommerziell sicheren Datenschutz" bietet.Dies unterscheidet sich von Microsofts Bing-Chatbot, der sowohl automatisierte als auch manuelle Überprüfungen der mit Bing geteilten Eingabeaufforderungen verwendet, um Reaktionen zu verbessern und sich zu trainieren. "Die Verwendung von KI-Tools, die nicht für das Unternehmen entwickelt wurden, gefährdet unbeabsichtigt sensible Geschäftsdaten", erklärte Microsoft.Bing Chat Enterprise startet ab sofort in der Preview-Version und ist in Microsoft 365-Paketen mit E5-, E3-, Business-Premium- oder Business-Standard-Variante ohne zusätzliche Kosten enthalten. Microsoft will später auch eigenständiges Abonnement für fünf US-Dollar pro Nutzer und Monat anbieten.