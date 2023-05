ChatGPT: OpenAI veröffentlicht kostenlose App für das iPhone

Die KI-Anwendung ChatGPT kann schon seit längerer Zeit über einen Webbrowser bedient werden. Nun hat OpenAI eine spezielle App für iOS zur Verfügung gestellt. Die iPhone-App ist kostenlos und ohne Werbung. Nutzer hierzulande müssen sich allerdings noch gedulden.

Android-App auch demnächst verfügbar

Die App steht im Apple App Store zum Download bereit. Das Programm bietet iPhone-Nutzern die gleichen Features wie die Web-Version. Neben dem Zugriff auf Chats wird der kostenpflichtige Abo-Dienst ChatGPT Plus unterstützt. Die Mitgliedschaft ist optional und nicht erforderlich, um keine Werbung sehen zu müssen. Geführte Konversationen können geräteübergreifend synchronisiert werden, sodass sich Chats am PC fortsetzen lassen.OpenAI hat die ChatGPT-App mit dem Spracherkennungssystem Whisper ausgestattet. Damit kann der Chatbot nicht nur über die virtuelle Tastatur, sondern auch per Spracheingabe bedient werden. In letzter Zeit haben Betrüger versucht, die Bezeichnung GPT auszunutzen und eigene Apps im App Store zu veröffentlichen. Solche Versuche könnten mit der offiziellen Anwendung zurückgedrängt werden.Zunächst wird ChatGPT für iOS nur in den Vereinigten Staaten angeboten. Damit können Nutzer in Deutschland die App aktuell noch nicht nutzen, ohne auf einen VPN-Dienst zurückzugreifen. OpenAI hat jedoch bestätigt, dass die Verfügbarkeit auch auf weitere Länder ausgeweitet werden soll. Auch eine Android-App sei in Entwicklung. Einen Release-Termin gibt es hierfür allerdings noch nicht.