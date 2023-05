Upscayl Download - Kostenloser KI-Upscaler für Bilder

Upscayl Download & Installation

Grafik-API Vulkan

Upscayl: KI-Hochskalierer für Bilder

KI-gestützten Vorlagen

Vergleich und Batch-Funktion

Der kostenlose Upscayl Download vergrößert Zeichnungen, Fotos und sonstige Bilder mithilfe von KI, ohne dass diese beim Hochskalieren an Schärfe verlieren.Die Software zeichnet sich dabei durch eine besonders leichte Bedienung aus und bietet sogar eine Batch-Funktion, um mehrere Bilder auf einmal zu vergrößern. Aktuell ist Upscayl für Windows in der Version 2.0.1 verfügbar.Upscayl läuft in der hier zum Download angebotenen Version unter Windows, wobei der Entwickler keine genaueren Angaben zur benötigten Version des Betriebssystems macht. Darüber hinaus kann die Software auf Github für Linux und Mac OS heruntergeladen werden. Der Quellcode ist dort ebenfalls verfügbar.Wichtig: Damit Upscayl funktioniert, ist zwingend eine Grafikkarte erforderlich, welche dieunterstützt. Dies sollte bei allen aktuellen Grafikkarten der Fall sein, mit älteren Modellen funktioniert Upscayl somit möglicherweise nicht.Die Bedienung von Upscayl ist denkbar einfach: Nach dem Start müssen Sie zunächst ein Bild öffnen, dessen Auflösung Sie erhöhen möchten. Dies geschieht wahlweise über den Button "Select Image" in der Benutzeroberfläche oder ganz einfach per Drag-and-drop in das Programmfenster.Anschließend wählen Sie eine der verfügbarenfür den Upscaling-Typen wie etwa "General Photo", "Digital Art" oder "Sharpen Image" aus. Derzeit nutzt die Software das Deep-Learning-basierte Modell Real-ESRGAN. Mit der Funktion "Double Upscayl" wird das fertige Bild noch stärker vergrößert. Zuletzt geben Sie noch ein Ausgabeverzeichnis an und starten die Vergrößerung des Bildes.Praktisch: Eine geteilte Vorschau zeigt Ihnen unmittelbar an, wie das vergrößerte Bild im Vergleich zum Original aussieht. Sind Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden, können Sie so direkt eine andere Upscaling-Methode ausprobieren.Mithilfe der Funktion Batch Upscale kann die Software außerdem sämtliche Bilder in einem angegebenen Verzeichnis hochskalieren. Über die erweiterten Optionen lassen sich schließlich noch das Ausgabeformat und das Aussehen der Benutzeroberfläche anpassen.