Elektroautos: In China beginnt das Aussterben der Hersteller

Die durch die stark gesunkene Nachfrage ebenfalls deutlich nachlassenden Preise für Elektroautos sorgen nach Meinung von Industrievertretern dafür, dass es bald zu einem Massensterben der E-Auto-Hersteller kommen wird. Gerade in China werde die Zahl massiv einbrechen, heißt es.

Auch bekannte Marken werden es schwer haben zu überleben

Zusammenfassung Preisdruck aufgrund gesunkener Nachfrage: Hersteller unterbieten sich.

Chinesische Autohersteller warnen: Zahl der E-Auto-Hersteller sinkt von 200 auf 5-10.

Ausländische Hersteller drängen auf den chinesischen Markt.

Subventionen ausgelaufen, Nachfrage niedrig wie noch nie.

Nur Hersteller mit Verkäufen von >3 Mio. pro Jahr überleben.

8 Mainstream-Anbieter in 10 Jahren prognostiziert.

Xpeng kooperiert mit Xiaomi, um nicht auszusterben.

Laut einem Bericht des japanischen Wirtschaftsdiensts Nikkei Asia warnen chinesische Autohersteller, dass die Zahl der Hersteller von sogenannten "New Energy Vehicles", also Fahrzeugen mit Elektro- oder zumindest Hybrid-Antrieb, in China innerhalb der nächsten Jahre von derzeit rund 200 auf nur noch fünf bis zehn fallen wird.Hintergrund ist der massive Preisdruck, der aufgrund der stark eingebrochenen Nachfrage in Verbindung mit gesunkenen Materialkosten vor allem bei den Akkus entstanden ist. Weil sich die Anbieter regelmäßig mit Preisnachlässen unterbieten, sind zudem die Kunden verunsichert, den Kauf eines neuen Fahrzeugs in Angriff zu nehmen, schließlich könnte der Preis einen Monat später schon deutlich niedriger sein.Ein weiterer Faktor sind die ausländischen Autohersteller wie Volkswagen, BMW oder Nissan, die allesamt mit neuen Elektroautos auf den chinesischen Markt drängen, wo aktuell chinesische Hersteller für neun von zehn Verkäufen verantwortlich sind. Dass es bald deutlich weniger Hersteller geben wird, liegt auch daran, dass viele der aktuell noch aktiven Marken in den Jahren 2018 bis 2020 gegründet wurden, als die chinesische Regierung den Markt für Elektroautos stark unterstützte.Analysten zufolge werden nur jene Hersteller überleben, die genug Finanzkraft aufbringen und ihre Fahrzeuge in riesigen Stückzahlen produzieren können. Hinzu kommt auch noch, dass die Regierung die Subventionen für Elektrofahrzeuge im letzten Jahr auslaufen ließ. Aktuell ist die Nachfrage so niedrig wie noch nie zuvor, weshalb laut dem Chef des EV-Herstellers Xpeng die "Eliminierung" bereits begonnen hat.Letztlich würden deshalb nur noch Hersteller mit Verkäufen von mindestens drei Millionen Fahrzeugen pro Jahr in den nächsten Jahren überleben können, so He Xiaopeng, CEO von Xpeng. In zehn Jahren werde es deshalb nur noch acht Mainstream-Anbieter geben, so seine Prognose. Xpeng ist selbst einer der kleineren Anbieter, lieferte man im letzten Jahr doch nur rund 120.000 E-Autos aus. Durch die Kooperation mit Xiaomi genießt die Marke aber eine große Bekanntheit und hofft wohl, selbst nicht zu den aussterbenden Anbietern zu gehören.