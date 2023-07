China-Autos aus Europa: SAIC (MG) sucht ersten Produktionsstandort

Der chinesischen Autokonzern SAIC sucht aktiv nach einem Standort für die Fertigung von Elektroautos in Europa. Das Unternehmen hat bestätigt, dass man derzeit darauf hinarbeitet, auch auf unserem Kontinent die Produktion von E-Autos aufzunehmen.

SAIC sieht gute Voraussetzungen für wirtschaftlichen Betrieb von Werk in EU

Zusammenfassung SAIC sucht Standort für Elektroauto-Fertigung in Europa.

Unternehmen will expandieren und Produktionsstandorte aufbauen.

100.000 verkaufte Fahrzeuge in Europa als Ziel erreicht.

Manager bestätigt Pläne und Reisen in verschiedene Länder Europas.

Welche Länder als Standort infrage kommen, noch offen.

SAIC bekannt für Autos der ehem. brit. Marke MG.

70% der 2022 in Europa verkauften Fahrzeuge von SAIC MGs.

Nadine Dressler

Während die großen Autohersteller aus Europa zunehmend Schwierigkeiten haben, sich nach Jahrzehnten der Expansion in China auf dem dortigen Markt zu behaupten, strebt der in Staatsbesitz befindliche chinesische Autohersteller SAIC in die entgegengesetzte Richtung. Das Unternehmen will nach Europa expandieren und plant daher den Aufbau von hiesigen Produktionsstandorten.SAIC hatte schon 2019 entsprechende Pläne verkündet, diese aber mit der Bedingung verknüpft, erst dann eine lokale Fertigung in Europa einrichten zu wollen, wenn auf dem Kontinent die Marke von jährlich 100.000 verkauften Fahrzeugen überschritten wird. Im Jahr 2022 erreichte man dieses Ziel erstmals, wurden doch gut 114.000 E-Autos von SAIC innerhalb eines Jahres in Europa abgesetzt.Der für das internationale Geschäft von SAIC zuständige Manager Yu De bestätigte die Pläne gegenüber der Zeitung Caixin und erklärte, dass ab einer Stückzahl von jährlich 100.000 Fahrzeugen ein Werk in Europa wirtschaftlich sinnvoll zu betreiben sei. Ranghohe Vertreter des Konzerns hätten in diesem Jahr deshalb bereits mehrfach Reisen in verschiedene europäische Länder unternommen, um die Lage vor Ort zu prüfen und vorbereitende Gespräche zu führen.Welche Länder als mögliche Standorte für ein Elektroauto-Werk von SAIC in Europa infrage kommen, ist derzeit noch offen. Ein SAIC-Manager war auch Teil der Wirtschaftsdelegation, die den chinesischen Premierminister Qi vor Kurzem auf seiner Reise nach Deutschland und Frankreich begleitete. SAIC ist hierzulande vor allem für seine Autos der ehemals britischen Marke MG bekannt. Rund 70 Prozent der 2022 in Europa verkauften Fahrzeuge aus der Fertigung von SAIC waren MGs.