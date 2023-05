OneDrive im Web: Microsoft startet nächste große Überarbeitung

Microsoft arbeitet schon seit geraumer Zeit an einer kompletten Umgestaltung von OneDrive . Ende vergangenen Jahres startete die neue Windows 11-App , nun hat Microsoft die Freigabe der überarbeiteten Web-Anwendung für Bildungs- und Geschäftskunden angekündigt.

KI-gestützte Dateiempfehlungen

Freigabe erfolgt nach und nach

OneDrive - Zugang zu Microsofts Cloud-Speicher

Zusammenfassung Microsoft: Neues OneDrive im Web verfügbar, neue Oberfläche und Funktionen.

Neue Startseite mit zuletzt verwendeten Dateien.

Ordner farbig gestalten, gemeinsame Ansicht, Personenansicht.

Neue Ansichten für Dateien, die mit anderen geteilt werden.

KI-gestützte Dateiempfehlungen, relevanteste Inhalte an die Spitze.

Start der Neuerungen noch in diesem Jahr.

Microsoft: Zeitersparnis bei der Suche nach Dateien.

Das neue OneDrive im Web ist sofort verfügbar, wie das Unternehmen jetzt in einem umfangreichen Blog-Beitrag bestätigt hat. Der Cloud-Speicherplatz bekommt damit vor allem eine verbesserte Nutzeroberfläche, aber auch viele neue Funktionen.An einigen Neuerungen wird noch gearbeitet, sodass Microsoft weitere Funktionen in den kommenden Wochen bereitstellen will. OneDrive verbessert die Zusammenarbeit von Nutzern mit einer neuen Startseite, auf denen ab sofort zuletzt verwendete Dateien prominent angezeigt werden. Die Auswahl von häufig genutzten und zuletzt genutzten Daten will Microsoft mithilfe einer KI-Unterstützung noch weiter verbessern.In der Ankündigung von Microsoft heißt es dazu: "Das neue OneDrive Home-Erlebnis reduziert die Zeit, die Sie benötigen, um Ihre Dateien zu finden, damit Sie mehr Zeit für Ihre Arbeit haben. Unser neuer 'Für Sie'-Bereich nutzt KI-gestützte Dateiempfehlungen, um Dateien anzuzeigen, die auf Sie persönlich zugeschnitten sind, und bringt die relevantesten, zeitkritischen Inhalte an die Spitze Ihres OneDrive.Wir haben auch eine umfangreiche, kontextbasierte Organisation hinzugefügt, wie z. B. Ansichten, die Ihnen die neuesten, freigegebenen und bevorzugten Dateien sowie Dateien aus Meetings anzeigen."Auch was noch alles dazu kommen wird, klingt spannend. Unter anderem wurde angekündigt, dass man seine Ordner künftig farbig gestalten und sortieren kann, sowie das man neue Ansichten für Dateien bekommt, die mit anderen Personen geteilt werden.Eine davon ist die gemeinsame Ansicht. Dort wird man alle Dateien, die freigegeben wurden, an einem Ort sehen können. Eine weitere neue Funktion ist die Ansichtsseite für Personen. "In der neuen Personenansicht werden Ihre Dateien nach den Personen, mit denen Sie zusammenarbeiten, organisiert. Wir haben diese kontextabhängige, anpassungsfähige Ansicht entwickelt, damit Sie Dateien, an denen Sie gemeinsam arbeiten, schnell finden können", schreibt Microsoft.Wann die angekündigten Neuerungen starten können, ist bisher noch nicht bekannt - der Start soll aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr erfolgen.