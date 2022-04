Windows 11: Cloud-Speicher OneDrive als Explorer-Startpunkt nutzbar

Microsoft führt mit der kommenden nächsten größeren Version von Windows 11 eine kleine aber für die Nutzer von OneDrive nützliche Neuerung ein. Wer OneDrive nutzt, kann im Explorer künftig seinen Cloud-Ordner als Startpunkt einstellen.

Wie DeskModder berichtet, hat man in den jüngsten Vorabversionen von Windows 11 22H2 eine für OneDrive-Nutzer höchst sinnvolle Veränderung entdeckt. In den Ordneroptionen kann man bei der Auswahl des Standards für den Startpunkt beim Öffnen des Windows Explorers festlegen, dass direkt OneDrive geöffnet werden soll.Wer also seine Daten hauptsächlich in der Microsoft-eigenen Cloud ablegt, kann so den Zugriff im Alltag deutlich beschleunigen und direkt in den entsprechenden Ordner gelangen. Das Ganze funktioniert auch dann, wenn man neben einem privaten auch ein geschäftliches OneDrive-Konto nutzt. So steht dann im gleichen Auswahlmenü auch der Business-Account zur Verfügung.Im Grunde kann man durchaus davon ausgehen, dass die hier beschriebene Änderung Teil von Microsofts Bemühungen ist, sich stärker in Richtung "Hybrides Arbeiten" auszurichten. Der Konzern verkündete erst kürzlich bei einer entsprechend betitelten Veranstaltung, dass man dem Trend hin zum mobilen Arbeiten bzw. einer stärkeren Vermischung der Arbeit im Büro und Zuhause verfolgt und entsprechende Anpassungen an Windows vornimmt.Wie Kollege Martin " Dr. Windows " Geuß meint, gibt es für private Nutzer aufgrund mangelnden Supports von Microsoft allerdings derzeit nicht wirklich eine Empfehlung, den Cloud-Speicher der Redmonder zu verwenden. Im Business-Bereich funktioniert der Kundendienst erheblich besser, so dass es für Firmenkunden deutlich weniger Risiken gibt, was die Nutzung von OneDrive angeht.