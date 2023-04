Kein Senden möglich: Nutzer melden Outlook-Probleme durch OneDrive

Es gibt neue Probleme für Outlook-Nutzer. Laut Medienberichten wundern sich viele Nutzer plötzlich über Probleme beim Senden oder Empfangen von E-Mails mit Anhängen. Dieser Fehler liegt an einer Änderung.

Nicht alle Nutzer werden zeitgleich umgestellt

Upgrade nötig?

Zusammenfassung Microsoft ändert Speicherlimit für E-Mail-Anhänge auf OneDrive -> Nutzer können E-Mails nicht mehr senden/empfangen

Microsoft warnte Nutzer seit Ende letzten Jahres vor Änderung

Nutzer sind verblüfft, beschweren sich über fehlende Infos

Zusätzlicher Speicherplatz muss gekauft werden -> Daten löschen, Anhänge sparsam speichern

Viele Nutzer ärgern sich über unerwartete Probleme

Das geht aus diversen Nutzerbeschwerden hervor. Das Online-Magazin BetaNews hat sich den Problemen angenommen und eine Erklärung für die aufgetretenen Fehler gefunden."Wenn Sie Probleme beim Senden und Empfangen von E-Mails über Ihr Outlook.com-Konto haben, sind Sie nicht allein. Die Probleme tauchen auf, nachdem Microsoft vor Kurzem Änderungen eingeführt hat, was bedeutet, dass E-Mail-Anhänge jetzt das OneDrive-Speicherlimit aufbrauchen", meldet das Magazin. Informationen dazu sind nicht ganz neu und auch die Auswirkungen sind schon bekannt. Auch wir hatten bereits berichtet Microsoft hat Anfang Februar mit der Einführung der Änderung begonnen, aber es scheint, dass das Tempo der Einführung zugenommen hat, da immer mehr Nutzer an ihre Speichergrenzen stoßen und Probleme mit ihren E-Mails haben.Das Unternehmen warnte dementsprechend Nutzer seit Ende des letzten Jahres vor dieser Änderung und erklärte: "Ab dem 1. Februar 2023 wird der Cloud-Speicher , der in allen Microsoft 365-Apps und -Diensten verwendet wird, auch die Daten von Outlook.com-Anhängen und OneDrive-Daten umfassen. Dieses Update kann dazu führen, dass Sie weniger Cloud-Speicher für Ihr OneDrive verwenden können. Wenn Sie Ihr Cloud-Speicher-Kontingent erreichen, wird Ihre Fähigkeit, E-Mails in Outlook.com zu senden und zu empfangen, unterbrochen."Die Änderungen treffen nun immer mehr Konten, und die Nutzer sind verblüfft, warum sie keine E-Mails senden oder empfangen können. Viele sind genervt und haben keine Information zu den Hintergründen. Einige beschweren sich, dass sie das Gefühl haben, dass Microsoft sie zwingt, für zusätzlichen Speicherplatz zu bezahlen, indem sie ein Upgrade auf eine andere OneDrive-Stufe vornehmen.Um genügend Speicherplatz zum Empfangen und versenden zu haben, bleibt nichts anderes übrig, als fleißig Daten zu löschen. Vor allem sollte man die Anhänge nur dann in OneDrive gespeichert lassen, wenn man sicher ist, ausreichend Platz zur Verfügung zu haben.