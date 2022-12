Microsoft startet neu gestaltete OneDrive-App für Windows 11

Microsoft arbeitet schon seit einiger Zeit an einer kompletten Umgestaltung der OneDrive-App für Windows 11 . Im Sommer waren dazu erste Bilder durchgesickert, nun hat Microsoft die Freigabe der neuen App gestartet.

Neue Navigation

Heller und dunkler Modus

Oder besser gesagt: Es hat den Anschein, dass Microsoft bereits mit dem Rollout der neu gestalteten OneDrive-App für Windows begonnen hat. Angekündigt hatte der Konzern das Update noch nicht und es gibt bisher nur wenige Informationen.So schreibt Martin Geuß bei Dr. Windows , dass Microsoft, nachdem die neugestaltete App bisher nur für Insider sichtbar war, nun offenbar die Verteilung an alle Nutzer gestartet hat.Dr. Windows kritisiert dabei - vollkommen zurecht - das der Konzern in den letzten Monaten immer konfuser bei solchen Update agiert und man selten gebaut Informationen dazu erhält. "Ich setze gleich mal ein Fragezeichen dahinter, denn leider weiß man bei Microsoft inzwischen ja nicht mehr, wer wann welches Feature erhält, das geschieht scheinbar zufällig und ohne erkennbaren Plan", so Martin Geuß: "Bei mir ist die neue Oberfläche der OneDrive-Einstellungen jedenfalls schlagartig auf allen Geräten angekommen, auch auf denen, die an keinem Vorschauprogramm teilnehmen."Die neu gestaltete OneDrive-App bietet eine Windows 11-ähnliche Benutzeroberfläche und Navigation, also im Grunde nur leichte Änderungen. Es gibt damit jetzt vier vertikale Tabs für die Verwaltung von Synchronisierungs-, Backup-, Konto- und Benachrichtigungseinstellungen. Auf dem vierten Tab kann man die aktuelle App-Version überprüfen und sich, falls das eine interessante Option ist, für OneDrive Insider Preview Updates anmelden.Eine weitere Änderung ist die Speicheranzeige in der unteren linken Ecke, mit der man das Speicherlimit überprüfen kann, ohne zu einem bestimmten Tab zu navigieren. Schließlich unterstützt die App jetzt einen dunklen und einen hellen Modus, was in der alten Version nicht der Fall war.Abgesehen von der neuen Benutzeroberfläche und der neu gestalteten Navigation bietet die neue OneDrive-App für Windows aber wie es aussieht keine neuen Funktionen. Bisher gibt es noch keine Informationen, dass die neue OneDrive-App auch schon für Windows 10 verfügbar ist.