Anmeldung bei OneDrive & Office schlägt nach Hardware-Wechsel fehl

Bei einigen Windows-Nutzern soll es zu Problemen in Zusammenhang mit Microsoft-Konten kommen, wenn die Hardware des Systems gewechselt wird. Eine Anmeldung bei OneDrive und Office ist dann nicht mehr möglich. Es ist jedoch möglich, den Zugang wiederzuerlangen.

Anmeldung mit anderem UPN erforderlich

In einem von Borncity veröffentlichten Fall hat ein Nutzer seinen Windows-Rechner ausgetauscht und ist anschließend nicht mehr an sein OneDrive-Konto herangekommen. Zudem konnten die Office-Anwendungen nicht mehr registriert werden. Es kommt lediglich eine Fehlermeldung zum Vorschein, dass das angegebene Konto nicht mit dem synchronisierten Account übereinstimmt. Der Grund hierfür wäre, dass der Nutzer sich mit einem falschen User Principal Name (UPN) anmelden würde. Dabei handelt es sich um einen Benutzernamen sowie eine Domäne, die im Microsoft Active Directory zum Einsatz kommen.Trotz des gesperrten Zugangs gibt es eine Vorgehensweise, mit welcher das Problem behoben werden kann. Ein Nutzer hat den Fehler behoben, in dem er sich mit seinem UPN überall abgemeldet und mit einem anderen, zuvor verwendeten Benutzernamen wieder angemeldet hat. Da die Redmonder sich bislang nicht zu dem Thema geäußert haben, ist die Ursache für das Problem noch unklar. Zudem bleibt offen, bei wie vielen Nutzern der Bug auftritt.Womöglich wurde im Hintergrund ein Sicherheits-Feature aktiv, das den Zugriff auf das Konto nach dem Hardware-Wechsel und der damit verbundenen UPN-Änderung eingeschränkt hat. Im Normalfall sollte es kein Problem darstellen, sich mit unterschiedlichen UPNs an einem Microsoft-Account anzumelden. Wenige Tage zuvor soll ein Rechner mit einer unbekannten IP-Adresse versucht haben, auf das betroffene Konto zuzugreifen.