OneNote hat seit dem OneDrive-Ausfall schwerwiegende Probleme

Das neue Jahr hat für viele Microsoft-365-Kunden alles andere als gut begonnen, denn der Cloud-Dienst des Redmonder Konzerns fiel stundenlang aus. OneDrive selbst läuft zwar mittlerweile wieder, doch es gibt nach wie vor Probleme, die wohl damit zusammenhängen.

OneNote-Synchronisation gestört

Der Microsoft-Cloudspeicher OneDrive stand gestern vielen Nutzern nicht zur Verfügung, Anwender konnten ihre dort gespeicherten Daten am Vormittag unserer Zeit nicht erreichen. Nach knapp fünf Stunden konnte der Redmonder Konzern aber einen Fix aufspielen, damit war OneDrive wieder weitgehend erreichbar.Allerdings scheint es nach wie vor Probleme zu geben, die mit dem OneDrive-Ausfall zusammenhängen oder eine Folge davon sind. Denn auch rund 24 Stunden nach den Cloud-Problemen können OneNote-Notizbücher nicht synchronisiert werden. Wir können das direkt zwischen Android und Windows 11 bestätigen, es scheint aber auch auf iOS und iPadOS nicht so zu laufen, wie es sollte.Denn neue Einträge werden nicht zwischen mobiler Variante und dem Desktop synchronisiert. Das bestätigen auch Nutzer auf Reddit: "Seit dem gestrigen OneDrive-Ausfall funktioniert OneNote für Android bei mir immer noch nicht. Synchronisierungen laufen auf unbestimmte Zeit, Änderungen werden erst nach Stunden wirksam, manchmal kann ich die OneNote-Datei nach dem Zurücksetzen der App nicht einmal öffnen. Auf dem PC gibt es keine Probleme. Auf Android habe ich die App schon mehrmals zurückgesetzt. Laut Microsoft sollte alles wieder funktionieren", schreibt Redditor TheGreatTimmyAT Der lieferte vor Kurzem selbst ein Update und schreibt, dass er einen Weg gefunden hat, das OneNote-Sync wieder zum Laufen zu bringen: "Ich musste eine völlig neue OneNote-Datei erstellen, alle Seiten und Abschnitte in das neue Notizbuch kopieren, und jetzt funktioniert es wieder auf PC und Android. Offenbar hat der lange OneDrive-Ausfall die ohnehin schon schwierige OneNote-Synchronisation so durcheinander gebracht, dass meine Datei dauerhaft beschädigt wurde."Das können wir selbst aber nicht bestätigen, offenbar scheint es hier eine Reihe an Problemen zu geben bzw. ist denkbar, dass der OneDrive-Ausfall die Daten(-banken) auf unterschiedliche Weise beschädigt hat. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald OneNote wieder läuft oder ein allgemein funktionierender Fix vorliegt.