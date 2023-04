Empörung wegen erfundenem "KI-Interview" mit Michael Schumacher

Kenner der deutschen Boulevard-Zeitschriften-Szene sind zwar vieles gewohnt, einen derartigen Fall hat es aber bisher nicht gegeben. Denn "Die Aktuelle" hat ein angebliches "Interview" mit Michael Schumacher veröffentlicht. Das vermeintliche Gespräch war aber KI-generiert.

Jeder Satz ist ein KI-generierter Fake

Zusammenfassung "Die Aktuelle" veröffentlicht angebliches "Interview" mit Michael Schumacher.

Cover verspricht Welt-Sensation, Text vollständig erfunden.

Quelle: Internet-Dienst "character.ai".

Vermutlich nicht rechtlich relevant, aber widerlich und verabscheuenswert.

Verantwortliche haben Schamgefühl verloren.

Kein Beispiel für anständigen Journalismus.

Kenner der Szene überrascht solch perfide Aktion.

Perfide, zynisch, erstunken und erlogen. Das sind nur einige Begriffe, die einem einfallen, wenn man sich das jüngste Cover der "Die Aktuelle" ansieht - wohlgemerkt ist der Inhalt um kein Stückchen besser. Denn begrüßt wird der geneigte Leser oder besser Käufer mit einem großen Archivbild von Michael Schumacher.Darunter ist in großen gelben Lettern "Das erste Interview!" sowie "Welt-Sensation" zu lesen. Etwas weiter unten sind Sätze wie "Es klingt täuschend echt" und "Was dahinter steckt" aufgedruckt, beides ist vermutlich eine Absicherung dagegen, in Grund und Boden geklagt zu werden - was das Blatt zweifellos verdienen würde.Wie das Medien-Fachmagazin Übermedien berichtet, geht es allerdings auch innen in ähnlichem Ton weiter. "Die Aktuelle" zitiert einen angeblichen Satz Schumachers und schreibt unter Anführungszeichen "Mein Leben hat sich total verändert", die Macher des Blattes führen ein Dauerfeuer an de facto erfundenen Aussagen zum ehemaligen Formel-1-Star, der seit einem Unfall vor knapp zehn Jahren aus der Öffentlichkeit verschwunden ist.Scham? Nicht bei "Die Aktuelle". Denn dort heißt es unter anderem: "Hier ist es - das unglaubliche Interview!" sowie "Mit erlösenden Antworten auf die brennendsten Fragen, die sich die ganze Welt schon so lange stellt." Und so geht es immer weiter, nichts an diesem "Interview" kommt tatsächlich von Schumacher.Denn das angebliche Gespräch wurde vollständig per KI generiert. Als Quelle gibt man im Wesentlichen das gute alte "Internet" an (konkret war es übrigens ein Dienst namens character.ai). Denn irgendwann einmal heißt es: "Das Interview war im Internet. Auf einer Seite, die mit Künstlicher Intelligenz, kurz KI genannt, zu tun hat."Auch das ist natürlich weit weg von der Wahrheit, denn korrekterweise müsste es heißen: "Ein Chatbot wurde so manipuliert, dass dieser Antworten gibt, als wäre er Michael Schumacher." Ob man die Funke-Mediengruppe deswegen verklagen kann? Vermutlich nicht, schließlich findet man diverse Hinweise, dass das "Interview" ein Fake ist. Widerlich und verabscheuenswert ist das dennoch.