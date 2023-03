Microsoft startet optionales Windows 11 21H2-Update für alle Nutzer

Microsoft hat für alle Nutzer der Windows 11 Version 21H2 ein optionales Update freigegeben. Enthalten sind wichtige Fehlerbehebungen und einige Verbesserungen, darunter für die Suchfeld-Erfahrung auf der Taskleiste mit einem neuen Flyout.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Highlights Neu! Dieses Update verbessert die Suchfelderfahrung auf der Taskleiste. Während Sie in das Suchfeld eingeben, werden Suchergebnisse jetzt im Such-Flyoutfeld angezeigt. Sie können auch die gewünschte Suchoberfläche für Ihre Taskleiste ändern, indem Sie zu Einstellungen > Personalisierung > Taskleiste wechseln. Für gewerbliche Kunden fügt dieses Update eine neue Richtlinie für IT-Administratoren hinzu, um zu verwalten, wie das Suchfeld auf der Taskleiste in Ihrem organization angezeigt wird.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf das Feld Editor in den Einstellungen auswirkt. Es werden nicht alle verfügbaren Optionen angezeigt.

Dieses Update behebt ein Problem, das Microsoft PowerPoint betrifft. Es reagiert nicht mehr. Dies tritt auf, wenn Sie Barrierefreiheitstools verwenden.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf USB-Drucker auswirkt. Das System klassifiziert sie als Multimediageräte, obwohl sie dies nicht sind.

Dieses Update behebt ein Problem, das Xbox-Abonnenten betrifft. Wenn Sie ein Xbox-Abonnement mit der Option "Code einlösen" erwerben, wird das Xbox-Abonnement Karte nicht auf der Seite Einstellungen Konten angezeigt. Dies tritt auf, wenn die wiederkehrende Abrechnung deaktiviert ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf die Befehlszeile auswirkt. Es tritt ein Fehler auf, wenn Sie das Systemgebietsschema auf Japanisch festlegen und cmd.exe im Legacymodus konfiguriert ist.

Das Update behebt ein Problem, das den Remoteprozeduraufrufdienst (rpcss.exe) betrifft. Das Problem kann zu einer Bedingung zwischen dem Distributed Component Object Model (DCOM) und der RPC-Endpunktzuordnung (Microsoft Remote Procedure Call) führen.

Dieses Update wirkt sich auf den URI ms-appinstaller aus.Es funktioniert jetzt mit der DesktopAppInstaller-Richtlinie.

Dieses Update behebt ein Problem, das Microsoft PowerPoint betrifft. Sie funktioniert nicht mehr in Azure Virtual Desktop (AVD). Dies tritt auf, wenn Sie Visual Basic for Applications (VBA) verwenden.

Dieses Update behebt ein Problem, das Windows Search betrifft. Windows Search schlägt innerhalb von Windows-Containerimages fehl.

Dieses Update behebt ein Problem, das den Microsoft HTML-Anwendungshost (HTA) betrifft. Dieses Problem blockiert die Codeausführung, die Microsoft HTA verwendet. Dies tritt auf, wenn Sie Windows Defender erzwungenen Umci-Modus (User Mode Code Integrity) von WDAC (Application Control) aktivieren.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf Desired State Configuration auswirkt. Die zuvor konfigurierten Optionen gehen verloren. Dies tritt auf, wenn metaconfig.mof fehlt.

Dieses Update behebt Kompatibilitätsprobleme, die sich auf einige Drucker auswirken. Diese Drucker verwenden GDI-Druckertreiber (Windows Graphical Device Interface). Diese Treiber entsprechen nicht vollständig den GDI-Spezifikationen.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf das SCEP-Zertifikat (Simple Certificate Enrollment Protocol) auswirkt. Das System meldet einige SCEP-Zertifikatinstallationen als fehlgeschlagen. Stattdessen sollte das System sie als ausstehend melden.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf die neue Windows-Runtime-API (WinRT) auswirkt. Dieses Problem verhindert, dass eine Anwendung Standortinformationen mit MBIM2.0 und höher abfragt.

Das Update behebt ein Problem, das sich auf das Pin-Anmeldeinformationssymbol für Fast Identity Online 2.0 (FIDO2) auswirkt. Sie wird nicht auf dem Bildschirm mit den Anmeldeinformationen eines externen Monitors angezeigt. Dies tritt auf, wenn dieser Monitor an einen geschlossenen Laptop angeschlossen ist.

Dieses Update wirkt sich auf die Konfigurationsdatei "Standardzuordnungen festlegen" Gruppenrichtlinie Object (GPO) aus. Sie können es jetzt verwenden, um eine Erweiterung für bestimmte Anwendungen zu erstellen.

Dieses Update behebt ein Problem, das den SharedPC-Konto-Manager betrifft. Während der Bereinigung können nicht mehrere Konten gelöscht werden.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf lsass.exe auswirken kann. Es reagiert möglicherweise nicht mehr. Dies tritt auf, wenn eine LDAP-Abfrage (Lightweight Directory Access Protocol) an einen Domänencontroller gesendet wird, der über einen sehr großen LDAP-Filter verfügt. Dieses nicht sicherheitsrelevante Update beinhaltet Qualitätsverbesserungen. Wenn Sie dieses KB installieren:

Es handelt sich um die Vorschau für den Patch-Day im April. Das Windows-Team hat vor einigen Tagen die Vorschau im Rahmen des Windows Insider Programm freigegeben, daher waren auch schon einige Inhalte bekannt. Jetzt startet KB5023774 bereits für alle Anwender , die Windows 11 in der initialen Version von 2021 installiert haben.Wer möchte, kann das Update ab sofort beziehen und von den Änderungen noch vor dem Patch-Day profitieren. Dieses nicht sicherheitsrelevante Update enthält Qualitätsverbesserungen. Es ist kein richtiges Funktions-Update, es gibt lediglich Verbesserungen. Das Windows-Team hat demnach die Suchfeld-Erfahrung auf der Taskleiste überarbeitet und bietet dort jetzt ein Such-Flyoutfeld an.Microsoft stellt zudem eine Reihe an wichtigen Fehlerbereinigungen bereit. Unter anderem wurde ein Problem mit USB-Druckern behoben. Zudem adressiert das Windows-Team Probleme mit Microsoft PowerPoint und für Xbox-Abos. Mehr dazu am Ende dieses Beitrags in den Release-Notes.Das optionale Update KB5023774 ist ein sogenanntes Vorschau-Update oder optionales Update. Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff C-Updates zusammengefasst. Die neue Version trägt die Buildnummer 22000.1761. Anders als bei den Updates zum Patch-Day werden die optionalen Aktualisierungen nur nach und nach freigegeben. Es kann also sein, dass man es nach dem Veröffentlichungs-Start noch nicht über Windows Update angeboten bekommt. Dann hilft oftmals ein Neustart, um die neue Version auch über Windows Update beziehen zu können.