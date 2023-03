Windows 11: Installation von Gratis-Apps aus dem Store wird leichter

Microsoft hat gestern neue Windows-11-Insider Preview-Builds für den Dev- und den Canary-Kanal zur Verfügung gestellt. Die Build 25330 und 23424 bringen gleichermaßen Neuerungen für den Microsoft Store mit sich, die den Bezug und die Installation von Apps erleichtern sollen.

Direkt zugängliche Installation

Zusammenfassung Microsoft stellt neue Windows 11 Insider-Builds (25330 & 23424) vor.

Builds beinhalten Änderungen für Microsoft Store.

Direkter Installations-Knopf für kostenlose Programme.

Design der Kaufabwicklung an Windows 11 angepasst.

Dialog zur Bewertung von Apps überarbeitet.

Nutzungserlebnis soll verbessert werden.

Bei neuen Windows 11 Insider-Builds geht es meist darum, neue Funktionen und Änderungen des Betriebssystems zu testen. Manchmal testen die Entwickler aber auch andere Neuerungen, was nun auch für die Builds 25330 (Canary) und 23424 (Dev) gilt. Konkret handelt es sich um wichtige Änderungen am Microsoft Store, denn die App ermöglicht jetzt die Installation von kostenlosen Apps und Spielen noch leichter.Wer die mit den neuen Canary- und Dev-Builds ausgelieferte Version 22303.1401.x der Microsoft Store-App oder eine neuere Version installiert hat, kann kostenlose Programme jetzt schneller installieren. Bewegt man die Maus über einen Eintrag nach der App-Suche in der Store-App, wird in der neuen Testversion jetzt eine erweiterte Informationskarte geöffnet, die einen direkt zugänglichen Installations-Knopf enthält.Auf diese Weise kann die Installation ohne den Zwischenschritt gestartet werden, der bisher in Form des Zugriffs auf die eigentliche Produktseite nötig war. Microsoft will so eine schnelle Installation ermöglichen, gerade wenn der Nutzer ohnehin genau weiß, welche Software er sucht. Auch darüber hinaus gibt es einige weitere deutliche Veränderungen beim Umgang mit der neuen Store-App.So hat Microsoft das Design der Kaufabwicklung überarbeitet, wodurch diese nun stärker an Windows 11 angepasst ist. Man erhofft sich davon, dass die Anwender beim Zugriff auf den Store ein insgesamt besseres Nutzungserlebnis haben. Die Redmonder haben außerdem den von Entwicklern genutzten Dialog zur Bewertung von Apps überarbeitet, welcher während der Verwendung von Programmen aus dem Store angezeigt wird. Er soll nun ebenfalls besser an Windows 11 angepasst sein und zudem "schneller und zuverlässiger" arbeiten.