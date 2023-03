Experten: Bitcoin könnte dieses Jahr einen Kurs von 100.000$ erreichen

In letzte Zeit hatten Anhänger von Bitcoin und Co. nur wenig Grund zur Freude, denn der sogenannte Kryptowinter war lange und hart. Doch vor Kurzem ist der Frühling ausgebrochen, denn die jüngste Bankenkrise hat einen neuen Run auf virtuelle Währungen ausgelöst.

Bitcoin profitiert von der Bankenkrise

100.000 Dollar sind möglich

Zusammenfassung Kryptowinter endet: Bankenkrise löst Run auf Kryptowährungen aus

Bitcoin-Kurs steigt, Experten träumen von neuen Rekorden

100.000 Dollar für Bitcoin

Ursache: Skepsis gegenüber traditionellen Geldinstituten

Bankenkrise als Auslöser: Kollaps der Silicon Valley Bank & Credit Suisse

Kryptowährungen wie Bitcoin gelten als besonders volatil, das bedeutet im Wesentlichen, dass sie sehr kurzfristig und auch nervös auf aktuelle wirtschaftliche und politische Entwicklungen reagieren. In den vergangenen Monaten bedeutete das eine konstante Entwicklung nach unten. So erreichte Bitcoin Ende 2021 einen Höchststand von fast 69.000 Dollar, Ende des Vorjahres erreichte die bekannteste Kryptowährung hingegen einen Tiefststand von unter 16.000.Doch seit Anfang dieses Jahres geht es wieder nach oben, zuletzt sogar steil. Verantwortlich dafür ist die Bankenkrise, die durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank ausgelöst worden ist. Zuletzt kam auch noch der spektakuläre Kollaps der Schweizer Großbank Credit Suisse dazu. Das sind "beste" Voraussetzungen für eine gehörige Skepsis hinsichtlich traditioneller Geldinstitute und ein Ausweichen auf Krypto.Wie CNBC berichtet, träumen Krypto-Experten und -Anhänger bereits von einem neuen Höhenflug. Marshall Beard, Chief Strategy Officer der Krypto-Handelsplattform Gemini, meint, dass 100.000 Dollar für Bitcoin erreichbar sind: "Ich denke, Bitcoin wird dieses Jahr wahrscheinlich neue Höchststände erreichen."Laut Beard ist diese Marke eine "interessante Zahl". Wenn es gelingt, die bisherige Rekordmarke von 69.000 Dollar zu erreichen, dann wird es verhältnismäßig einfach sein, den Kurs auf 100.000 Dollar zu heben. Grund ist die erwähnte Bankenkrise: "Ich denke, die Erholung lässt sich damit erklären, dass die Menschen durch die Zusammenbrüche des Bankensystems in Panik geraten sind", sagte Oliver Linch, CEO der Krypto-Plattform Bittrex Global.