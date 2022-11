Hack aufgeklärt, Bitcoins im Wert von 3 Mrd. $ in Dose sichergestellt

Vor einem Jahrzehnt dominierte The Silk Road das Dark Web, bei der Seite handelte es sich um einen Umschlagplatz für Drogen und andere illegale Waren. Bitcoins waren dort die Währung der Wahl, ein Hacker hat mehr als 50.000 davon gestohlen. Diese wurden nun beschlagnahmt.

Zweitgrößter beschlagnahmter Bitcoin-Betrag

Es liest sich wie ein Kriminalroman oder Film, der in unserer Gegenwart spielt und an kuriosen Wendungen nicht arm ist. Denn das Department of Justice (DoJ), also das US-amerikanische Justizministerium, gab nun bekannt, dass man bereits Ende des Vorjahres 50.676 Bitcoins beschlagnahmen konnte. Diese waren zum Zeitpunkt der Beschlagnahmung mehr als drei Milliarden Dollar wert. Etwa ein Jahr später ist der Bitcoin-Kurs ordentlich gefallen, damit kann das DoJ auf einen Wert von gut einer Milliarde blicken.Die Höhe des Geldes ist allerdings nicht das eigentlich Spannende bzw. Filmreife. Denn der Hacker namens James Zhong, der mittlerweile die Vorwürfe gegen ihn zugegeben hat, bewahrte die per Hack gestohlenen Bitcoins in einer Popcorn-Dose auf, die sich in einem Safe im Boden seiner Wohnung befanden (via The Verge ). Konkret war der Bitcoin-Stash auf Festplatten sowie anderen unterschiedlichen Trägermedien gespeichert.Laut der US-Justiz ist das die zweitgrößte Beschlagnahmung dieser Art in der Geschichte. Der "Rekord" wurde Anfang dieses Jahres aufgestellt, und zwar bei einem Fall, bei dem Bitcoins im Wert von 3,6 Milliarden sichergestellt worden sind - hier wäre der Wert sogar noch höher, würde man mit dem Kurs von Ende 2021 rechnen, da es 95.000 Einheiten der virtuellen Währung waren.Laut den Behörden war Zhongs Diebstahl ein "ausgeklügelter Plan", bei dem "eine Reihe komplexer Transaktionen" durchgeführt worden sind, um die unrechtmäßig erworbenen Bitcoin zu verstecken. An die Bitcoins kam er, indem er eine Schwachstelle im System von Silk Road ausnutzen konnte. Sein Hack ereignete sich bereits 2012, er konnte sich also zehn Jahre erfolgreich verstecken - blickt nun aber auf bis zu 20 Jahre Haft.