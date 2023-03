EU gibt Quasi-OK: Microsoft ist Activision-Kauf gewaltigen Schritt näher

Microsoft kämpft seit Monaten um die Übernahme von Activision Blizzard und zuletzt sah es immer schlechter aus. Doch nun dreht sich der Wind offenbar. Denn die Redmonder konnten einerseits einen wichtigen Erfolg in den USA feiern, nun gibt es auch gute Nachrichten aus der EU.

Lizenz ja, CoD-Verkauf nein

Zusammenfassung Microsoft kämpft um Übernahme von Activision Blizzard.

EU-Wettbewerbshüter genehmigen Übernahme mit Lizenz-Deals.

Britische Wettbewerbshüter wahrscheinlich ebenfalls zufrieden.

Microsoft bietet langfristigen Zugang zu Call of Duty.

Microsoft erreicht Erfolg gegen Sony in den USA.

Sony muss wichtige interne Dokumente an Microsoft herausgeben.

Microsoft feiert guten bis ausgezeichneten Tag.

Denn wie die Nachrichtenagentur Reuters erfahren konnte, werden die europäischen Wettbewerbshüter die Übernahme vermutlich genehmigen, jedenfalls dann, wenn sich Microsoft zu Lizenz-Deals bereiterklärt - was der Konzern bereits zugesichert hat. Laut gleich drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen werden sich die europäischen Wettbewerbshüter damit zufriedengeben.Die Europäische Kommission wird nicht verlangen, dass Microsoft Teile seines aktuellen oder zukünftigen Geschäfts abstößt. Das hatten die britischen Wettbewerbshüter vorgeschlagen, allerdings war das auch keine konkrete Forderung, sondern nur ein möglicher Weg zum Ziel. Es ist denkbar oder wahrscheinlich, dass sich auch die britische Competition and Markets Authority (CMA) mit Lizenzierungszusagen zufriedengibt und die Übernahme letztlich genehmigt.Das ist auch im Sinne von Microsoft: Denn Microsoft-President Brad Smith hat erklärt, dass er zu Lizenzen von Call of Duty mehr als bereit sei, ein Verkauf des Franchises für ihn aber nicht infrage kommt. Microsoft hat erklärt, dass man entschlossen sei, "wirksame und leicht durchsetzbare Lösungen anzubieten, die den Bedenken der Europäischen Kommission Rechnung tragen".Auch aktuell meinte Microsoft: "Unsere Verpflichtung, Sony, Steam, Nvidia und anderen einen langfristigen, 100-prozentig gleichberechtigten Zugang zu Call of Duty zu gewähren, bewahrt die Vorteile der Vereinbarung für Spieler und Entwickler und erhöht den Wettbewerb auf dem Markt."Damit kann zweifellos von einem guten bis ausgezeichneten Tag für Microsoft sprechen: Denn der Konzern konnte auch in den USA einen Erfolg gegen Sony feiern. Denn Microsoft erreichte, dass der Konkurrent wichtige interne Dokumente wie Verträge an Microsoft herausgeben muss.