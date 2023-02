Phil Spencer: Xbox gibt es auch dann, wenn Activision-Übernahme platzt

Der Redmonder Konzern kämpft dieser Tage um die Übernahme von Activision Blizzard, der Deal wird von gleich mehreren Wettbewerbsbehörden blockiert bzw. näher unter die Lupe genommen. Laut Xbox-Chef Phil Spencer ist Microsoft auf dieses Geschäft aber nicht angewiesen.

Verkauf der Xbox-Sparte?

Zusammenfassung Viel Gegenwind von Wettbewerbsbehörden zur geplanten Übernahme.

Einige spekulieren, dass Microsoft sein Xbox-Geschäft abstoßen könnte.

Phil Spencer betont, dass die Übernahme kein Dreh- und Angelpunkt ist.

Tom Warren, Microsoft-Experte bei The Verge, hält Verkauf für unwahrscheinlich

Phil Spencer hat betont, dass Xbox auch ohne Übernahme existieren wird.

Die geplante, Milliarden-schwere Übernahme von Activision Blizzard wird dieser Tage in der EU, den USA und Großbritannien kartell- und wirtschaftsrechtlich überprüft und Microsoft bekommt hier viel Gegenwind zu spüren. Zwar versucht man die Konkurrenten und Kritiker zu überzeugen, doch aktuell gibt es immer noch zahlreiche Fragezeichen.In der Branche gibt es längst diverse Debatten zur Zukunft von Microsoft und dessen Gaming-Geschäft. Denn so mancher spekuliert, dass der Redmonder Konzern sein Xbox-Geschäft abstoßen könnte, wenn die Übernahme scheitert. So schrieb Anfang dieser Woche Andy Robinson, Besitzer der bekannten und renommierten Gaming-Seite VGC (via MSPU ), dass er "ungeachtet der Worte von Spencer" viele Brancheninsider kenne, die "den Verkauf der Xbox (durch Microsoft) für eine echte Möglichkeit halten, sollte (die Übernahme) blockiert werden", so Robinson, der allerdings auch meinte, dass er nach wie vor damit rechnet, dass das Geschäft mit Konzessionen seitens Microsoft durchgehen wird.Robinson bekam aber Widerspruch zu hören bzw. lesen, denn ihm antwortete u. a. Tom Warren, Microsoft-Experte bei The Verge: "Ich weiß nicht, wer diese Branchenkenner sind, aber sie sind eindeutig ahnungslos. Man erwirbt nicht strategisch Mojang und Bethesda und gründet eine Microsoft Gaming Division, um dann das Xbox-Geschäft zu verkaufen, falls der gigantische 69-Milliarden-Dollar-Deal nicht zustande kommt."Die Diskussionen kamen nach einem Gespräch von Phil Spencer mit der britischen Tageszeitung The Times auf. Denn der Chef der Spielesparte meinte: "Dies ist eine wichtige Übernahme für uns. Sie ist kein Dreh- und Angelpunkt für die langfristige Zukunft - Xbox wird weiter existieren, wenn dieser Deal nicht zustande kommt."