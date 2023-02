Renault: Tesla-Preissenkungen untergraben Vertrauen in Elektroautos

Elektroautos sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das beutet auch, dass diese für die Hersteller wirtschaftlich immer wichtiger werden. Und aktuell gibt es auch Diskussionen zu den Preisen. Denn bei Renault kritisiert man Konkurrent Tesla - für Preisreduktionen.

Renault gehört zu den bisherigen Profiteuren des Elektro-Booms, das hat man vor allem der Popularität des Stadtflitzers Zoe zu verdanken. Die Geschäfte laufen auch bestens, der französische Automobilhersteller konnte im vergangenen Jahr eine Verdoppelung der Gewinnspannen ankündigen.Renault-Chef Luca de Meo will, dass das so bleibt und meint, dass Tesla der gesamten Branche keinen Gefallen tut. Denn wie die Financial Times berichtet, untergraben die ständig fluktuierenden Preise des US-Autobauers, allen voran mehrere in den vergangenen Wochen in den USA, der EU und China durchgeführten Preissenkungen, das Vertrauen der Kunden in ihre Fahrzeuge, so de Meo."Ich hoffe, dass sie (Tesla) weiterhin auf null reduzieren, aber wir werden weiterhin den Wert unserer Elektrofahrzeuge schützen", sagte er. "Das zerstört den Wert für den Kunden, wenn man so etwas macht". Die Einwände des Renault-Chefs sind nicht unberechtigt, denn nach den jüngsten Preissenkungen gab es - vor allem in China - lautstarke Proteste von Kunde, die ihr Fahrzeug zu einem höheren Preis gekauft haben.Renault selbst gibt sich angriffslustig, denn das Unternehmen konnte seine Krise überwinden: "Jetzt sind wir raus aus der Notaufnahme und zurück im Spiel, jetzt sind wir bereit für das Rennen", sagte de Meo. Die wirtschaftlichen Grundlagen des Unternehmens seien gründlich bereinigt worden, und es werde "kein Zurück" mehr geben.Renault ist aktuell hinter Tesla und Volkswagen der drittgrößte Elektroautohersteller in Europa, im Bereich der Hybrid-Fahrzeuge liegt man sogar hinter Toyota an der zweiten Position.