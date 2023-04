Tesla senkt erneut Preise: Fast alle Modelle und Versionen nun günstiger

Automobilbauer Tesla hat zum zweiten Mal in diesem Jahr die Preise für das Model 3 drastisch gesenkt, um den Absatz anzukurbeln. Auch beim Model Y Performance, Model S und Model X wurde eine Preissenkung angekündigt.

Tesla senkt die Preise drastisch

Tesla Model 3 Model Y Standard Range alt 43.990 Euro neu 41.990 Euro

alt 44.890 Euro neu 44.890 Euro

Long Range alt 53.990 Euro neu 50.990 Euro

alt 54.990 Euro neu 54.990 Euro

Performance alt 60.490 Euro neu 54.990

alt 64.990 Euro neu 60.990 Euro

neu 60.990 Euro

BAFA-Förderung

Laut Teslamag hat das Unternehmen bereits bestätigt , dass nun für alle derzeit erhältlichen Fahrzeuge, also für Model 3, Model Y, Model S und Model X die Preise gesenkt werden - jedoch nicht in allen Varianten. So gibt es für das Model Y nur bei dem Performance-Modell eine Kürzung. Bei Model S und Model X fällt der Preis um jeweils 10.000 Euro.Auch beim Model 3 wurde an den Preisen etwas getan - die Preissenkung fällt bei dem Fahrzeug prozentual am großzügigsten aus. Käufer zahlen nun statt 64.990 Euro nur noch 60.990 Euro für die Performance-Variante und damit zehn Prozent weniger als zuvor. Konkret sehen die Preisänderungen jetzt so aus:Die Änderungen kommen nicht ganz unerwartet. Im Dezember hatte Elon Musk erklärt, dass "radikale Zinsänderungen" die Erschwinglichkeit der Fahrzeuge stark beeinträchtigt hätten und dass Tesla die Preise möglicherweise senken könnte. Tesla hat die neuen Preise für den europäischen Markt in einem Presseverteiler bestätigt. Die Entscheidung wird in einem offiziellen Statement als Teil der "Transformation von kostenintensiven Kleinserienprodukten zu günstigeren Massenserienfahrzeugen" nach dem ersten Masterplan des Unternehmens bezeichnet.Die Preissenkungen führen dieses Mal zu keinerlei Änderungen bezüglich der BAFA-Förderung . Vor einigen Wochen hatte die Preissenkung noch zu höheren Förderungen durch den Staat geführt. In diesem Jahr gab es schon einige Preissenkungen für die Fahrzeuge der Elektroautobauers. In China führte das sogar zu Protesten, denn Käufer übten lautstarke Kritik an den Änderungen.