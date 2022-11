Sony-Honda: Neue Elektroautos könnten eingebaute PlayStation haben

Sony und Honda arbeiten gemeinsam an neuen Elektroautos. Die Beteiligung des japanischen Elektronikkonzerns könnte letztlich laut einem führenden Mitglied des gemeinsamen Joint-Venture-Unternehmens dazu führen, dass die PlayStation in Autos landet.

Sony Honda Mobility sieht PlayStation als Teil seiner Vision von E-Autos

Sony

In einem Interview mit der Financial Times ließ der Chief Operating Officer der neu gegründeten Firma Sony Honda Mobility, Izumi Kawanishi, durchblicken, dass es durchaus möglich ist, die PlayStation 5 in die geplanten Elektroautos der beiden Unternehmen zu integrieren.Die Konsole und andere Sony-Services sollen Teil einer breiter angelegten Vision sein, die einen Schwerpunkt auf Entertainment legen, wenn es darum geht, mit Herstellern wie Tesla im Markt für Elektroautos zu konkurrieren. Sony habe die Inhalte, Dienste und Unterhaltungstechnologien, die Kunden begeistern, so Kawanishi.Man adaptiere diese Produkte nun für den Einsatz im Bereich der Mobilität und sehe genau darin auch eine Stärke gegenüber Tesla, so der Manager in dem Interview weiter. Der Chef von Sony Honda Mobility, Yasuhide Mizuno, ergänzte, dass künftige Hardware auch auf die Unterhaltungs- und Vernetzungs-Systeme in den neuen Fahrzeugen ausgerichtet sein werde.Sony und Honda hatten ihr neues Joint Venture in diesem Jahr ins Leben gerufen und wollen ab 2025 mit dem Vertrieb erster Elektroauto aus der gemeinsamen Entwicklung beginnen. Sony hatte zuvor bereits mehrere Konzeptfahrzeuge gezeigt, die mit seinen Elektronik-Produkten ausgerüstet sind.Ob tatsächlich eine PS5 in den neuen Sony-Honda-Autos landet, ist natürlich alles andere als sicher. Hält man den Zeitplan ein und beginnt tatsächlich ab 2025 mit dem Vertrieb erster Fahrzeuge, wäre die PlayStation-Konsole der aktuellen Generation dann bereits fünf Jahre alt. Der Lebenszyklus moderner Spielekonsolen war zuletzt meist 10 Jahre lang, wobei alle fünf Jahre neue Generationen auf den Markt kamen.