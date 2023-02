Samsung Galaxy S23: Bloatware nimmt einen gigantischen Umfang an

Samsungs neues Smartphone-Flaggschiff Galaxy S23 kommt bereits in der kleinsten Version mit 128 Gigabyte Festspeicher. Das ist auch dringend nötig, da die Geräte teils schon ab Werk mit einer gigantischen Menge an Bloatware ausgeliefert werden.

Viele doppelte Apps

Technische Daten zum Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra Modell S23 S23+ S23 Ultra Software Google Android 13 mit Samsung One UI 5.1 Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 "for Galaxy" 4nm Display 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 48 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 425 ppi 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 48 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 393 ppi 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 500 ppi RAM 8 GB LPDDR5X 8/12 GB LPDDR5X Speicher 128 (UFS 3.1) / 256 GB (UFS 4.0) 256 / 512 GB (UFS 4.0) 256/512GB/1TB Hauptkamera Triple-Kamera:

50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, OIS, Dual Pixel);

12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm);

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, OIS, 3x opt. Zoom) Quad-Kamera:

200 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.7, 23mm, OIS);

12 MP (Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2.2, 13mm);

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, OIS);

10 MP (Teleobjektiv, 11°, f/4.9, 230mm, OIS, 10x opt. Zoom, 100x Space Zoom) Frontkamera 12 MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+) Sensoren Beschleunigungsmesser, Barometer, Fingerabdrucksensor im Display, Gyro-Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, UWB (UWB nur in Plus und Ultra) Verbindungen Bluetooth 5.3, USB-Typ-C, NFC, Wi-Fi 6E Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Satelliten GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Farben Schwarz, Creme, Grün, Violett, weitere Farben exklusiv auf Samsung.com Maße 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 157,8 x 76,2 x 7,6 mm 163,4 x 78,1 x 8,9 mm Gewicht 167 Gramm 195 Gramm 233 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, 2 Speaker, Dolby Atmos, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN Akku 3900 mAh, 25 Watt Schnellladen, 10 Watt kabellos 4700 mAh, 45 Watt Schnellladen, 10 Watt kabellos 5000 mAh, 45 Watt Schnellladen, 10 Watt kabellos Verfügbar ab 16.02.2023

Es ist noch nicht lange her, da bei den Einsteiger-Systemen standardmäßig 64 Gigabyte Speicherplatz geboten wurden. Das hätte hier nun ein Problem gegeben. Denn es wurden erste Galaxy S23 gesichtet, bei denen bereits beim ersten Start 60 Gigabyte gefüllt waren. Das berichtete das US-Magazin Ars Technica Die erste Version des Android-Betriebssystems, die an die Nutzer abgegeben wurde, kam im T-Mobile G1-Smartphone noch auf 256 Megabyte Speicherplatz. Und bisher galt es eigentlich als die Idee hinter den Mobile-Systemen, dass diese so sparsam wie möglich sind, um die begrenzten Ressourcen auf den kleinen Geräten nicht zu sehr zu beanspruchen. Davon ist inzwischen aber immer weniger zu sehen.An Android allein liegt es allerdings nicht, dass der Speicher im neuen Gerät doppelt so voll ist wie bei einem neuen Windows 11-PC. Im neuesten Google-Smartphone Pixel 7 Pro ist die Systempartition lediglich 15 Gigabyte groß und hier sind neben dem Betriebssystem auch schon die wichtigsten Apps enthalten. Das deutlich aufgeblähtere Android auf dem Galaxy S23 kommt aus mehreren Gründen zustande.So ist Samsung inzwischen bekannt dafür, enorm viele Anpassungen an dem Google-Betriebssystem vorzunehmen und dabei nicht gerade die besonders effiziente Software hervorzubringen. Weiterhin will der Hersteller unbedingt den Anschein erwecken, dass der Nutzer hier eine ganz eigene Umgebung bekommt. Entsprechend sind viele Samsung-eigene Apps enthalten. Da man aber auch vertraglich verpflichtet ist, bestimmte Google-Apps mitzuliefern, gibt es eben von den Store-, Tastatur-, Browser- und Nachrichten-Apps jeweils zwei Stück. Ebenso ist der Support für zwei Sprachassistenten dabei und noch einiges mehr.Und natürlich vermarktet Samsung auch noch die Möglichkeit, Drittanbieter-Apps vorinstalliert mit auszuliefern. Diese Bloatware findet sich hier in großem Umfang und es wird von der nützlichen App bis zur Schrott-Anwendung im Grunde alles geboten. Wenn man nun noch Pech hat, kommen außerdem noch einige Anwendungen des Mobilfunk-Betreibers, über das man das Smartphone kauft, hinzu.