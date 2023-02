Samsung Galaxy A34 & A54: Daten der neuen Mittelklasse-Smartphones

Samsung bringt in Kürze mit dem Galaxy A34 und A54 Neuauflagen seiner nach Stückzahlen erfolgreichsten Smartphones der letzten Jahre auf den Markt. Die Mittelklasse-Geräte dürften sich auch 2023 wieder zig Millionen Mal verkaufen. Wir haben vorab die technischen Daten vorliegen.

Neue Samsung Exynos 1380 Octacore-CPU bietet mehr Multicore-Performance

Neue Hauptkamera mit 50-Megapixel-Sensor

Samsung Galaxy A34 mit MediaTek-Plattform

Hauptkamera im A34 wieder mit 48 Megapixeln

Zusammenfassung Samsung Galaxy A34 & A54: Neuauflagen erfolgreichster Smartphones

Ausstattung: 6/8 GB RAM, 128/256 GB Flash-Speicher, MicroSD-Slot, WiFi 6, NFC

IP67-zertifiziert, 25-Watt-Schnellladen, 5000 mAh-Akku

Preise: knapp 400 Euro für A34, ca. 500 Euro für A54

Boni & Preisnachlässe möglich

Android Headlines

Mit dem Samsung Galaxy A54 5G setzt der koreanische Hersteller seine Reihe von attraktiven, aber auch nicht unbedingt günstigen Mittelklasse-Smartphones fort. Das sonst übliche größere Modell, welches in diesem Jahr Galaxy A74 heißen würde, fällt aufgrund einer geänderten Produktstrategie offenbar weg.Das Galaxy A54 5G verfügt über ein 6,4 Zoll großes SuperAMOLED-Display mit 2340 x 1080 Pixeln, welches eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz erreichen kann. Das Panel ist vollständig flach gehalten und besitzt etwas breitere Ränder als bei den Flaggschiff-Smartphones der gerade gestarteten Galaxy S23-Serie Unter der Haube des Galaxy A54 steckt der neue Samsung Exynos 1380 Octacore-SoC , dessen vier High-End-Kerne mit bis zu 2,4 Gigahertz takten, während die vier Stromspar-Kerne maximal 2,0 GHz erreichen. Zusammen mit einer ARM Mali-G68 Grafikeinheit dürfte der Chip eine solide Leistung bieten. Im Vergleich zu dem im Vorgänger A53 verbauten Exynos 1280 legt die Single-Core-Leistung nur um gut fünf Prozent zu, doch im Multicore-Benchmark erreicht der neue Samsung-eigene SoC gut 30 Prozent höhere Werte.Samsung versieht das Galaxy A54 5G in Deutschland bzw. Europa wohl meist mit ordentlichen acht Gigabyte Arbeitsspeicher, stockt also den RAM noch einmal auf. Der interne Flash-Speicher ist jeweils 128 oder 256 Gigabyte groß, kann aber, anders als bei den Topmodellen, mittels einer MicroSD-Karte um bis zu ein Terabyte erweitert werden.Der zusätzliche Speicherplatz kann sogleich schnell gefüllt werden, denn Samsung verbaut hier eine geänderte Kameraausstattung. Die Hauptkamera nutzt einen 50-Megapixel-Sensor, dem Samsung eine 12-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkelaufnahmen und einen weiteren 5-Megapixel-Sensor für Makroaufnahmen zur Seite stellt. Den sinnfreien vierten Kamerasensor für Tiefeneffekte streicht Samsung in diesem Jahr einfach. Die Frontkamera bleibt mit 32 Megapixeln wie zuvor sehr hochauflösend.Zur weiteren Ausstattung gehören zwei SIM-Kartenslots, WiFi 6, Bluetooth, NFC und ein USB Typ-C-Port, über den das Smartphone mit 25 Watt schnell geladen werden kann. Der Akku des Galaxy A54 5G ist mit 5000 mAh nach wie vor üppig bemessen. Als Betriebssystem läuft Android 13 in Verbindung mit der neuen Samsung One UI 5.Das Samsung Galaxy A34 5G ist im Grunde der kleinere, aber bezüglich Gerätegröße dann doch größere Bruder des Galaxy A54 5G. Samsung verbaut hier ebenfalls ein SuperAMOLED-Display mit 2340 x 1080 Pixeln und bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate, die Diagonale ist mit 6,6 Zoll aber etwas größer. Unter der Haube steckt statt des Samsung-eigenen Exynos-SoCs ein MediaTek Dimensity 900 MT6877V, der mit seinen acht Rechenkernen maximal 2,2 Gigahertz erreicht.Samsung rüstet das Galaxy A34 5G in der europäischen Ausgabe mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher aus, wenn man das Basismodell betrachtet. Es gibt allerdings auch noch eine zweite Variante, die ganze acht Gigabyte RAM und 256 GB internen Flash-Speicher bietet. Auch hier ist wieder die Verwendung einer MicroSD-Speicherkarte mit bis zu einem Terabyte möglich.Bei den Kameras muss man ein leichtes Downgrade in Kauf nehmen. Der Hauptsensor löst wieder mit 48 Megapixeln auf, während die Ultraweitwinkel-Kamera mit acht Megapixeln arbeitet. Der Makro-Sensor hat hier ebenfalls eine Auflösung von fünf Megapixeln. Die Frontkamera ist mit ihrem 13-Megapixel-Sensor ebenfalls deutlich simpler gehalten als beim teureren Schwestermodell A54. Die weitere Ausstattung ist wiederum identisch, es gibt also auch im Galaxy A34 Unterstützung für 5G-Mobilfunk, Dual-SIM, NFC, 25-Watt-Schnellladen und einen 5000 mAh-Akku.Wie schon bei den Vorgängermodellen gibt es gute Nachrichten, was die Widerstandsfähigkeit der Galaxy A-Modelle angeht. Sowohl das Galaxy A34 als auch das Galaxy A54 sind jeweils nach IP67 zertifiziert, gelten also als wasser- und staubdicht. Günstiger als im Vorjahr werden die neuen Geräte aber anscheinend nicht sein. So wird das Galaxy A34 wohl knapp 400 Euro kosten, während das Galaxy A54 anscheinend um die 500 Euro kosten dürfte, wobei dies nur vorläufige Angaben sind.Wie bei seinen Premium-Modellen hebt Samsung also offenbar auch in der "Mittelklasse" die Preise etwas an. Es ist allerdings zu bedenken, dass die Preise für Samsung-Smartphones oft recht zügig fallen und zum Marktstart unter Umständen wieder Speicher-Upgrades oder andere Boni für Vorbesteller denkbar sind.