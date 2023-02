Galaxy S23-Reihe: Die neuen Samsung-Smartphones im Hands-on

Design und Displays

Neuer Snapdragon-Chip, bessere Kameras

Samsung Galaxy S23 vorbestellen: Die Modelle im Überblick

Technische Daten zum Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra Modell S23 S23+ S23 Ultra Software Google Android 13 mit Samsung One UI 5.1 Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 "for Galaxy" 4nm Display 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 48 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 425 ppi 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 48 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 393 ppi 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 500 ppi RAM 8 GB LPDDR5X 8/12 GB LPDDR5X Speicher 128 (UFS 3.1) / 256 GB (UFS 4.0) 256 / 512 GB (UFS 4.0) 256/512GB/1TB Hauptkamera Triple-Kamera:

50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, OIS, Dual Pixel);

12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm);

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, OIS, 3x opt. Zoom) Quad-Kamera:

200 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.7, 23mm, OIS);

12 MP (Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2.2, 13mm);

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, OIS);

10 MP (Teleobjektiv, 11°, f/4.9, 230mm, OIS, 10x opt. Zoom, 100x Space Zoom) Frontkamera 12 MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+) Sensoren Beschleunigungsmesser, Barometer, Fingerabdrucksensor im Display, Gyro-Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, UWB (UWB nur in Plus und Ultra) Verbindungen Bluetooth 5.3, USB-Typ-C, NFC, Wi-Fi 6E Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Satelliten GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Farben Schwarz, Creme, Grün, Violett, weitere Farben exklusiv auf Samsung.com Maße 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 157,8 x 76,2 x 7,6 mm 163,4 x 78,1 x 8,9 mm Gewicht 167 Gramm 195 Gramm 233 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, 2 Speaker, Dolby Atmos, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN Akku 3900 mAh, 25 Watt Schnellladen, 10 Watt kabellos 4700 mAh, 45 Watt Schnellladen, 10 Watt kabellos 5000 mAh, 45 Watt Schnellladen, 10 Watt kabellos Verfügbar ab 16.02.2023 Bundle-Aktion: Jetzt das Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra mit tollen Preisvorteilen vorbestellen!

Samsung hat seine neuen Galaxy S23-Modelle vorgestellt. Konkret wurden beim Unpacked-Event am Mittwochabend das Galaxy S23, das Galaxy S23 Plus und das Galaxy S23 Ultra enthüllt. Neben einem leicht veränderten Design gibt es im Vergleich zu den Vorjahresmodellen bessere Kameras, zudem verspricht ein neuer SoC mehr Leistung. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich die drei Smartphones angeschaut und er teilt seine ersten Eindrücke mit uns.Beim Design hat sich nicht allzu viel geändert. Wer genau hinschaut, kann aber Unterschiede zum Galaxy S22 erkennen: Das Kameramodul auf der Rückseite ist nun unauffälliger, durch abgerundete Ecken liegen die Smartphones trotz ihrer Größe gut in der Hand.Erwartungsgemäß sind sich das Galaxy S23 und das Galaxy S 23 Plus sehr ähnlich. Einen Unterschied gibt es bei der Größe, denn während das S23 ein 6,1 Zoll großes Display besitzt, ist dieses beim Plus-Modell 6,6 Zoll groß. Die Auflösung beträgt in beiden Fällen 2340 x 1080 Pixel, die Bildrate steigt dynamisch auf bis zu 120 Hz. Das S23 Ultra ist mit 6,8 Zoll noch größer und es löst mit 3088 x 1440 Pixeln höher auf.In allen drei Smartphones ist ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in einer speziell für Samsung angepassten Variante verbaut, welche durch Übertaktung noch etwas mehr Leistung aus dem Chip herauskitzeln soll. Beim S23 und S23 Plus sind 8 GB RAM verfügbar, beim S23 Ultra gibt es sogar bis zu 12 GB RAM. Die Speicheroptionen reichen von 128 GB bis zu 1 TB.Während das S23 und S23 Plus eine Weitwinkelkamera mit 50 Megapixeln, einen Ultraweitwinkel mit 12 Megapixeln und einen 10 Megapixel Telezoom mit dreifacher optischer Vergrößerung bieten, gibt es beim S23 Ultra einen Weitwinkel mit beachtlichen 200 Megapixeln. Die weiteren Kameras der kleinen Modelle sind hier ebenfalls vorhanden, zudem steht ein zusätzlicher Telezoom mit zehnfacher Vergrößerung bereit.Auf den Smartphones läuft Android 13 mit aufgesetzter OneUI Benutzeroberfläche in Version 5.1. Samsung verspricht vier große Android-Updates sowie fünf Jahre Sicherheitsupdates. Alle Modelle sind ab dem 17. Februar 2021 erhältlich, leider sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und so ist das günstigste Modell ab rund 949 Euro zu haben.