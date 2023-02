Bericht: Samsung Galaxy S23 ab Sommer wieder als "Fan Edition"

Samsung will offenbar ein durchaus erfolgreiches Mitglied seiner Smartphone-Modellreihen nach einem Aussetzer im letzten Jahr wieder auferstehen lassen. Nachdem die "Fan Edition" des Samsung Galaxy S22 ausfiel, soll es dieses Jahr angeblich ein Galaxy S23 FE geben.

S22FE fiel der Chipkrise zum Opfer

Wie das koreanische Portal Korea Daily berichtet, will Samsung in der zweiten Jahreshälfte 2023 wieder eine "Fan Edition" seiner aktuellen Modellreihe von Top-Smartphones auf den Markt bringen. Die regulären Galaxy S23-Modelle starten ab morgen offiziell weltweit in den Handel, nachdem sie am 1. Februar nach einer Vielzahl von Leaks erstmals präsentiert wurden.Laut den Quellen des Berichts, die aus dem Umfeld von Samsung stammen sollen, plant der Konzern die Einführung des Galaxy S23 "FE" für die Monate August oder September. Noch soll kein konkreter Termin feststehen. Außerdem hat sich Samsung angeblich noch nicht entschieden, in welchen Stückzahlen man das "Fan Edition"-Smartphone produzieren will.Samsung hatte mit dem Galaxy S20 FE erstmals begonnen, in der zweiten Jahreshälfte eine leicht abgespeckte Variante seiner Flaggschiff-Smartphones der Galaxy-S-Serie anzubieten. Das Unternehmen wollte damit die Verkaufszahlen der Reihe noch einmal ankurbeln, nachdem man im Frühjahr zunächst die absoluten Topmodelle eingeführt hatte.Dies gelang offenbar durchaus, denn das Galaxy S20 FE wurde Schätzungen zufolge rund 10 Millionen Mal verkauft. Ein Jahr später folgte dann mit dem S21 FE erneut eine Fan-Edition, wobei diese sich vor allem in Europa und den USA im Hinblick auf die Verkaufszahlen schwertat. Im Jahr 2022 war angeblich erneut ein FE-Modell in Form des Galaxy S22 FE geplant, doch daraus wurde in Folge der damals herrschenden Chipkrise nichts.Heute stehen die Zeichen wohl wieder günstig, denn die Chipkrise ist einem Überfluss gewichen. Samsung will deshalb wahrscheinlich auf das Spitzenmodell der Galaxy A-Serie verzichten, um das S23 FE besser positionieren zu können. Gleichzeitig kann man die Strahlkraft der gigantischen Marketing-Kampagne rund um die "normale" S23-Reihe auch für die Fan-Edition nutzen.