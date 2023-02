Samsung Galaxy S23 FE: Fan Edition dieses Jahr mit altem Prozessor?

Samsung wird laut einem Bericht aus Südkorea in diesem Jahr zwar wieder eine Fan-Edition der neuen Galaxy-S23-Serie auf den Markt bringen, das sogenannte Galaxy S23 FE wird aber wohl nicht wie üblich einen aktuellen High-End-Prozessor an Bord haben.

Snapdragon 8+ Gen 1 statt Snapdragon 8 Gen 2

Zusammenfassung Samsung plant Fan-Edition der S23-Serie: kein Top-Chip an Bord.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 statt Snapdragon 8 Gen 2.

Performance liegt ~20-30% hinter aktuellem Top-Prozessor.

Kostenreduzierung durch älteren Chip.

Inflation & Nachfragerückgang: Samsung will Margen halten.

Attraktiver Preis, um möglichst viele Kunden anzusprechen.

Samsung

Wie der koreanische Twitter-User OreXda , der in der Vergangenheit bereits mehrfach akkurate Leaks rund um Samsung-Produkte lieferte, wird das Samsung Galaxy S23 FE keinen absoluten Top-Chip unter der Haube haben. Stattdessen verwendet Samsung angeblich einen älteren High-End-SoC aus dem Baukasten des Chipkonzerns Qualcomm.Waren die früheren Fan-Editionen der Galaxy-S-Reihe immer mit den jeweils aktuellen Spitzenchips ausgerüstet, soll sich dies beim Galaxy S23 FE dem Vernehmen nach ändern. Statt des im Galaxy S23 und seinen teureren Schwestermodellen verbauten Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , dem aktuellen Top-Prozessor des US-Chipgiganten, wird angeblich ein älterer Prozessor verbaut.Konkret ist vom Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 die Rede, also der aufgefrischten Version des letztjährigen Flaggschiff-SoCs von Qualcomm , die im Herbst 2022 erstmals in bestimmten Oberklasse-Smartphones Einzug hielt. Im Hinblick auf Performance liegt diese Plattform rund 20-30 Prozent hinter dem aktuellen Spitzenmodell.Samsung will durch die Verwendung des älteren Chips wohl dafür sorgen, dass man zwar auch mit dem Galaxy S23 FE wieder eine Leistung im Bereich der Oberklasse bieten kann, aber im Gegenzug die Kosten drückt. Offen ist, ob dies auch zu einem niedrigeren Verkaufspreis der diesjährigen Fan-Edition der Galaxy-S-Reihe führen wird.Angesichts der in Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine massiv gestiegenen Inflation und der dadurch erhöhten Preise könnte dies durchaus eine sinnvolle Strategie sein. Allerdings hat Samsung, wie die meisten anderen Smartphone-Hersteller, nach wie vor mit einem starken Rückgang der Nachfrage rund um seine mobilen Endgeräte zu kämpfen.Denkbar wäre, dass Samsung mit der Wahl des älteren Chips vor allem seine Margen hochhalten will, während man gleichzeitig versucht, mit einem attraktiven Preis des Samsung Galaxy S23 FE möglichst viele Kunden anzusprechen.