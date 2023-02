Samsung Galaxy S23: Neue Smartphones offiziell vorgestellt - Alle Infos

Samsung hat soeben die neue Galaxy S23-Serie von Top-Smartphones enthüllt. Die Geräte sollen mit mehr Power dank Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, einem leicht veränderten Design und besseren Kameras überzeugen. Sie werden allerdings auch etwas teurer.

Neuer 200-Megapixel-Kamerasensor und bessere Frontkamera

Samsung spart beim Speicher, schraubt die Preise dennoch hoch

Behutsames Upgrade beim Samsung Galaxy S23 und S23 Plus

Größere Akkus, hochwertige Materialien

Doppelter Speicher und 120 Euro Bonus bei Altgeräterückgabe für Vorbesteller

Die Samsung S23-Reihe bei Media Markt Jetzt vorbestellen und tolle Preisvorteile sichern! Zum Angebot

Technische Daten zum Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra Modell S23 S23+ S23 Ultra Software Google Android 13 mit Samsung One UI 5.1 Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 "for Galaxy" 4nm Display 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 48 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 425 ppi 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 48 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 393 ppi 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 500 ppi RAM 8 GB LPDDR5X 8/12 GB LPDDR5X Speicher 128 (UFS 3.1) / 256 GB (UFS 4.0) 256 / 512 GB (UFS 4.0) 256/512GB/1TB Hauptkamera Triple-Kamera:

50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, OIS, Dual Pixel);

12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm);

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, OIS, 3x opt. Zoom) Quad-Kamera:

200 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.7, 23mm, OIS);

12 MP (Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2.2, 13mm);

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, OIS);

10 MP (Teleobjektiv, 11°, f/4.9, 230mm, OIS, 10x opt. Zoom, 100x Space Zoom) Frontkamera 12 MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+) Sensoren Beschleunigungsmesser, Barometer, Fingerabdrucksensor im Display, Gyro-Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, UWB (UWB nur in Plus und Ultra) Verbindungen Bluetooth 5.3, USB-Typ-C, NFC, Wi-Fi 6E Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Satelliten GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Farben Schwarz, Creme, Grün, Violett, weitere Farben exklusiv auf Samsung.com Maße 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 157,8 x 76,2 x 7,6 mm 163,4 x 78,1 x 8,9 mm Gewicht 167 Gramm 195 Gramm 233 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, 2 Speaker, Dolby Atmos, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN Akku 3900 mAh, 25 Watt Schnellladen, 10 Watt kabellos 4700 mAh, 45 Watt Schnellladen, 10 Watt kabellos 5000 mAh, 45 Watt Schnellladen, 10 Watt kabellos Verfügbar ab 16.02.2023 Bundle-Aktion: Jetzt das Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra mit tollen Preisvorteilen vorbestellen!

Die Samsung S23-Reihe bei Media Markt Jetzt vorbestellen und tolle Preisvorteile sichern! Zum Angebot

Zusammenfassung Samsung Galaxy S23-Serie:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, leicht verändertes Design, bessere Kameras

S23 Ultra: 6,8" Display, 1750 Candela, Stylus, 200MP-Hauptsensor, lange Laufzeiten

S23/S23+: 6,1/6,6" Super-AMOLED-Display, 120 Hz, 50MP-Kamera, 3-fach-Zoom, Ultra-Weitwinkelkamera

Android 13, One UI 5.1

Vorbesteller: mehr Speicher, Rabatte, Cashback-Bonus, Altgerät-Eintausch

Samsung

Das Samsung Galaxy S23 Ultra ist das Flaggschiff-Modell der neuen Serie und bietet wieder ein gigantisches 6,8-Zoll-Display mit sehr hoher Auflösung und einer maximalen Helligkeit von 1750 Candela, das auf Wunsch auch mit dem im Gehäuse zu verstauenden druckempfindlichen Stylus bedient werden kann, ein verbessertes Kamerasystem mit einem neuen 200-Megapixel-Hauptsensor und lange Laufzeiten, dank des einerseits leistungsstarken und andererseits auch stromsparenden Qualcomm-Chips Im Mittelpunkt steht hier die neue Kameraeinheit, bei der Samsung den aus eigener Entwicklung stammenden Samsung HP2-Sensor verbaut. Der 200-Megapixel-Sensor erhöht die Auflösung erheblich und soll dank Pixel-Binning, optischer Bildstabilisierung und weiterentwickelter Sensor-Technik in Verbindung mit einigen Software-Kniffen vor allem bei wenig Licht oder in der Nacht bessere Aufnahmen liefern.Auch die Frontkamera hat Samsung geändert, wobei im Hinblick auf Auflösung ein Downgrade erfolgt. So sinkt die Auflösung zwar auf 12 Megapixel, es kommen aber deutlich größere Sensorpixel zum Einsatz und es gibt einen Dual-Pixel-Autofokus, sodass auch bei Selbstporträts oder Selfie-Videos stets scharfe und hellere Bilder entstehen sollen.Ein Downgrade gibt es bezüglich Arbeitsspeicher: nur die teuren Varianten des S23 Ultra mit 512 Gigabyte oder einem Terabyte Speicher bringen auch 12 Gigabyte Arbeitsspeicher mit. Die günstigste Version wird nur mit acht GB RAM angeboten. Auch das S23 hat ein "Speicherproblem", doch dazu gleich mehr.Mit dem großen 5000mAh Akku, der per 45-Watt-Netzteil schnell geladen werden kann, dürften auch längere Tage ohne Probleme zu bewältigen sein. Das Gehäuse besteht wie immer aus Glas und einem Metallrahmen aus Aluminium. Insgesamt schnürt Samsung also wieder ein attraktives Paket für anspruchsvolle Kunden, vorausgesetzt, man ist gewillt, die hohen Kosten in Kauf zunehmen. Noch ausführlichere Informationen zum Galaxy S23 Ultra liefert unser Vorabartikel aus der vorletzten Woche Das Samsung Galaxy S23+ und das Basismodell in Form des Galaxy S23 sind abgesehen von der Größe des Displays und des Akkus praktisch identisch. Die Geräte bieten jeweils ein 6,1 oder 6,6 Zoll großes Super-AMOLED-Display mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate und einer gestreckten 1080p-Auflösung, das anders als beim Ultra-Modell vollkommen flach gehalten ist.Die 50-Megapixel-Kamera auf der Rückseite ist mit ihren zusätzlich verbauten Begleitern in Form einer 3-fach-Zoom-Kamera mit optischem Bildstabilisator und der Ultra-Weitwinkelkamera jetzt ohne "Kamerabuckel" integriert, sodass die Optik jeweils einzeln leicht aus dem Gehäuse ragt. Samsung verspricht auch hier deutlich bessere Bilder bei wenig Licht und wirbt allgemein damit, dass alle Varianten der S23-Reihe "schärfere, klarere, farbenfrohere" Fotos liefern sollen.Die Akkus der neuen Modelle fallen mit 3900mAh und 4600mAh ein ganzes Stück größer aus, wobei weiterhin nur das S23+ mit 45-Watt-Schnellladen arbeiten kann, denn das "kleine" S23 bleibt mit maximal 25 Watt hintenan. Auch auf die Unterstützung für Ultra-Wideband (UWB) muss man beim Basismodell leider verzichten. Wie auch beim Galaxy S23 Ultra werden hier wieder hochwertige Materialien in Form von Aluminiumrahmen und Corning Gorilla Glass Victus 2 verwendet.Alle Varianten der S23-Serie laufen mit Android 13 und bringen die Samsung One UI 5.1 mit, die eine Reihe von Neuerungen mit, die eher ein kleines Upgrade darstellt und von uns bereits vorab in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst wurden . Alle Modelle laufen mit dem neuen Snapdragon 8 Gen 2, der in der für Samsung leicht höher getakteten Version mit dem Namenszusatz "for Galaxy" Taktraten von bis 3,36 Gigahertz erreicht und insgesamt laut Benchmarks ein Leistungs-Plus von bis zu 40 Prozent mitbringt.Wer das Galaxy S23 in der Basisvariante mit 128 Gigabyte Arbeitsspeicher erwerben will, muss ein wichtiges Detail im Hinblick auf die Hardware-Ausstattung beachten. Das günstigste Modell besitzt "nur" UFS 3.1 Flash-Speicher, während alle anderen Varianten schnelleren UFS 4.0-Speicher bieten. Zumindest für Vorbesteller ist dies zunächst kein Problem. Noch mehr Details liefert unser Vorabartikel zum Galaxy S23 und S23 Plus aus der vorletzten Woche.Samsung und seine Vertriebspartner wie Media Markt schnüren nämlich ein interessantes Paket für Vorbesteller . Wer bis zum 16. Februar 2023 ein Galaxy S23, Galaxy S23+ oder Galaxy S23 Ultra erwirbt, erhält jeweils die Modellvariante mit mehr Speicherplatz (Galaxy S23 256 GB statt 128 GB bzw. Galaxy S23 Ultra/S23 Plus 512 GB statt 256 GB) zum Preis der Variante mit weniger Speicherplatz.Weiterhin ermöglichen Samsung und MediaMarkt, beim Kauf erheblich Rabatte und einen zusätzlichen Cashback-Bonus in Anspruch zu nehmen, wenn ein Altgerät abgegeben wird. Wer in einem Media Markt seiner Wahl ein Altgerät abgibt, erhält einen Direktabzug in Höhe von 120 Euro auf das Neugerät und bekommt eine Geschenkkarte für den Einkauf im MediaMarkt im Wert des ermittelten Wertes des Altgeräts. Das Ganze lässt sich über die Website des MediaMarkt Ankaufservices auch online in Anspruch nehmen.Bleibt die Frage nach den Preisen: Für das Samsung Galaxy S23 werden mindestens 949 Euro veranschlagt, während das Galaxy S23+ zu Preisen ab 1199 Euro auf den deutschen Markt kommt. Für das Galaxy S23 Ultra gibt Samsung eine unverbindliche Preisempfehlung von stolzen 1399 Euro an. Je nach Speicherausstattung steigt der Preis teilweise kräftig, sodass die neuen Modelle bis zu 130 Euro teurer sind als ihre Vorgänger zum Zeitpunkt der Markteinführung.