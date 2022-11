Windows 11: Microsoft startet Beta für neuen Task-Manager mit Suche

Microsoft verlässt die experimentelle Phase und stellt die neuen Funktionen für den Task-Manager ab sofort im Windows 11 Beta-Kanal bereit. Neben den neuen Such- und Filteroptionen legen die Redmonder im jüngsten Build auch Hand an das Design und den Effizienzmodus.

Weitere Verbesserungen im Windows 11 Beta Build 22623.891

Wir haben die Emoji-Suche für Japanisch und vereinfachtes Chinesisch verbessert, indem wir Kana/Kanji und Pinyin im Emoji-Panel richtig behandeln.

Wenn du die Geste am rechten unteren Rand verwendest, um die Schnelleinstellungen aufzurufen, sollte die Taskleiste nicht mehr im aufgeklappten Zustand hängen bleiben (statt in den zusammengeklappten Zustand zu wechseln).

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass das "Nicht stören"-Symbol im "Nicht stören"-Modus verschwand.

Die Animation des neuen Flyouts "Ausgeblendete Symbole anzeigen" sollte jetzt mit den anderen Flyouts der Taskleiste übereinstimmen.

Die Hintergrundfarbe des Flyouts "Ausgeblendete Symbole anzeigen" sollte jetzt mit deiner Akzentfarbe übereinstimmen, wenn "Akzentfarbe auf Start- und Taskleiste anzeigen" unter Einstellungen > Personalisierung > Farben aktiviert ist.

Mehrere explorer.exe-Abstürze, die die Leistung der Taskleiste beeinträchtigten, wurden behoben.

Du kannst die entsprechenden Einstellungen in deinem Microsoft-Konto sichern. Außerdem kannst du diese Einstellungen auf jedem Windows-Gerät und in Microsoft Office synchronisieren. Wir haben ein Problem behoben, das den Datei-Explorer betraf. Er konnte Ordner nicht lokalisieren.

Wir haben ein Problem behoben, das die Funktion CopyFile betraf. Sie konnte manchmal den Fehler 317 zurückgeben: ERROR_MR_MID_NOT_FOUND.

Wir haben ein Problem behoben, das die Prozesserstellung betraf. Es wurden keine Sicherheitsaudits für diesen Prozess und andere damit verbundene Audit-Ereignisse erstellt.

Wir haben einen Fehler behoben, der das Drucken im Querformat in Microsoft Edge betraf. Die Druckausgabe war fehlerhaft. Dieses Problem trat auf, wenn du Microsoft Defender Application Guard verwendet hast.

Wir haben ein Problem behoben, das Microsoft Defender betraf, wenn es nicht das primäre Antivirenprogramm war. Microsoft Defender konnte den passiven Modus nicht deaktivieren. Dieses Problem trat auf, wenn du Smart App Control (SAC) ausgeschaltet hast.

Wir haben .wcx zur Liste der gefährlichen Erweiterungen hinzugefügt, die einige App-Kontrollrichtlinien nicht zulassen.

Wir haben ein Problem behoben, das ein Computerkonto betraf. Die Verwendung von Nicht-Standard-Zeichen kann die Bereinigung der Out of Box Experience (OOBE)-Konten verhindern.

Wir haben ein Problem behoben, das den Windows Firewall-Dienst betraf. Er wurde nicht gestartet, wenn du die Option Blockregeln außer Kraft setzen aktiviert hast.

Wir haben ein Problem behoben, das möglicherweise Anwendungen betraf, die unter der Windows Lock Down Policy (WLDP) laufen. Sie haben möglicherweise nicht mehr funktioniert.

Nach dem vergleichsweise umfangreichen Redesign des Task-Managers in Verbindung mit Windows 11 22H2 setzt Microsoft jetzt scheinbar zum Feinschliff an. Die Prozessverwaltung soll in naher Zukunft eine eigene Suche erhalten, die ihren Weg von einer versteckten Funktion innerhalb des Dev-Kanals jetzt in den Beta-Kanal findet. Nutzer mit dem Windows 11 Insider Preview Build 22623.891 können die neuen Features ab sofort ausprobieren. Wer diese umgehen will, wählt das Beta-Build 22621.891 mit deaktivierten Neuerungen. Laut Microsoft gehört das Suchen und Filtern nach Prozessen innerhalb des Task-Managers zu den am häufigsten von Nutzern geforderten Funktionen. Klassisch kann hier nach dem Dateinamen (.exe), der Prozess-ID (PID) oder dem Entwickler der Anwendung gesucht werden. Der Filter bleibt zudem erhalten, wenn nach der Suche zwischen den verschiedenen Task-Manager-Tabs (z.B. Prozesse, App-Verlauf, Autostart etc.) gewechselt wird.Weiterhin konzentrieren sich die Redmonder auf eine bessere Unterstützung von Designs (engl. Themes). Der KB5020040-Patch im Beta-Kanal ermöglicht es, den Task-Manager unabhängig vom globalen Windows 11-Design im hellen oder dunklen Modus zu betreiben. Auch in In-App-Dialogen soll, mit Ausnahme des Menüs für "Neue Aufgabe ausführen", das App-spezifische Design greifen. Abschließend ermöglicht man, den Bestätigungsdialog beim Aktivieren des Effizienzmodus für bestimmte Apps nur einmalig anzuzeigen.Bisher ist unklar, wann die neuen Funktionen für den Task-Manager mit dem Weg über den Release Preview-Kanal am Ende auch Otto Normalverbraucher erreicht.