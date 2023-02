Microsoft gibt optionales Windows 11-Update jetzt für alle Nutzer frei

Microsoft hat für alle Nutzer der Windows 11 Version 21H2 ein optionales Update freigegeben. Enthalten sind wichtige Feh­ler­be­he­bun­gen und einige Verbesserungen, darunter ein erweitertes Feature für automatisches Lernen für die Gesichtserkennung.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Neu! Dieses Update fügt ein erweitertes Feature für automatisches Lernen für die Gesichtserkennung hinzu.

Dieses Update fügt ein erweitertes Feature für automatisches Lernen für die Gesichtserkennung hinzu. Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf die Einstellung Farbfilter auswirkt. Wenn Sie 'Invertiert' auswählen, legt das System stattdessen Graustufen fest.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf den IE-Modus auswirkt. Der Text auf der Statusleiste ist nicht immer sichtbar.

Dieses Update behebt ein Problem, das unter Umständen verhindert, dass Links in Microsoft Excel funktionieren.

Es handelt sich um die Vorschau für den März-Patch-Day. Das Windows-Team hat vor einigen Tagen die Vorschau im Rahmen des Windows Insider Programm freigegeben, daher waren auch schon einige Inhalte bekannt. Jetzt startet KB5022905 bereits für alle Anwender , die Windows 11 in der initialen Version von 2021 installiert haben.Wer möchte, kann das Update ab sofort beziehen und von den Änderungen noch vor dem Patch-Day profitieren. Dieses nicht sicherheitsrelevante Update enthält Qualitätsverbesserungen. Es ist kein richtiges Funktions-Update, es gibt lediglich Verbesserungen. Das Windows-Team hat demnach die Gesichtserkennung mithilfe von automatischem Lernen verbessert. Microsoft stellt zudem eine Reihe an wichtigen Fehlerbereinigungen bereit. Unter anderem wurde ein Problem mit dem IE-Modus behoben. Zudem adressiert das Windows-Team Probleme mit Streaming-Apps und mit Farbfiltern. Mehr dazu am Ende dieses Beitrags in den Release-Notes.Das optionale Update KB5022905 ist ein sogenanntes Vorschau-Update oder optionales Update. Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff C-Updates zusammengefasst. Die neue Version trägt die Buildnummer 22000.1641. Anders als bei den Updates zum Patch-Day werden die optionalen Aktualisierungen nur nach und nach freigegeben. Es kann also sein, dass man es nach dem Veröffentlichungs-Start noch nicht über Windows Update angeboten bekommt. Dann hilft oftmals ein Neustart, um die neue Version auch über Windows Update beziehen zu können.